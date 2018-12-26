Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncu Sütyenli Sokak Stili ve Renk Cümbüşü ile Şaşırttı

Ünlü Oyuncu Sütyenli Sokak Stili ve Renk Cümbüşü ile Şaşırttı

1 saat önce

ABD'li ünlü oyuncu Blanca Blanco, mavi payetli sütyen yeşil pantolonlu ilginç sokak stiliyle şaşırttı.

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37 yaşındaki ABD'li oyuncu Blanca Blanco, geçtiğimiz gün Malibu sokaklarında görüntülendi.
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Yeşil ve mavi tonlarını kıyafetinde tercih eden Blanco, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi.
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YILDIZ TİLBE GİBİ
YILDIZ TİLBE GİBİ
Yeşil bermuda, mavi payetli sütyen üzerine mavi hırkasıyla, renkli kişiliğini çılgın tarzıyla yansıtan Yıldız Tilbe'yi anımsattı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:27 

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