Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu yat turunda eşini öpücüklere boğdu!
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Ünlü oyuncu yat turunda eşini öpücüklere boğdu!

12 saat önce

Dünyaca ünlü aktör Matt Damon, arkadaşlarıyla katıldığı bir yat turunda eşi Luciana Barroso'yu öpücüklere boğdu.

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48 yaşındaki ABD'li aktör Matt Damon, 14 yıllık eşi Luciana Barroso ile İspanya'nın Ibıza kentinde bir yatta görüntülendi.
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2005 yılında dünyaevine giren ve aşkları dolu dizgin süren çift, birbirlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı.
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Amerikalı oyuncu Damon, 43 yaşındaki eşi Barroso'yu öpücüklere boğdu.
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Teknede bulunan bir diğer Hollywood yıldızı da yakışıklı oyuncu Chris Hemsworth'dü.
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Ünlü aktör, 2010 yılında dünya evine girdiği eşi Elsa Pataky'nin doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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Thor filmindeki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Hemsworth'un model eşi Pataky'nin karnına dokunması, dikkat çeken bir diğer kareydi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:53 
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