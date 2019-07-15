Ünlü oyuncu yat turunda eşini öpücüklere boğdu!

48 yaşındaki ABD'li aktör Matt Damon, 14 yıllık eşi Luciana Barroso ile İspanya'nın Ibıza kentinde bir yatta görüntülendi.

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2005 yılında dünyaevine giren ve aşkları dolu dizgin süren çift, birbirlerinin yanından bir an olsun ayrılmadı.