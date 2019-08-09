Ünlü oyuncudan olay itiraf: Çıplaklığı hep sevdim!

1 InStyle dergisine cesur açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu Kate Hudson, 40 yaşın kişiye bilgelik kattığını söyleyerek yeni yaşının güzel yanlarından söz etti.

2 Hudson'ın çarpıcı röportajından satır başları şöyle:

3 "Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyleri başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki, şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum"

4 "40 sadece bir yaş ve bence mükemmel bir yaş"

5 Poz verirken soyunmaktan keyif aldığını söyleyen Hudson, çıplaklığı sevdiğini itiraf etti.

6 Hudson, "Kariyerim boyunca yaptığım her işe gönlümü verdim. İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir." dedi.



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