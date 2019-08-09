Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncudan olay itiraf: Çıplaklığı hep sevdim!
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Ünlü oyuncudan olay itiraf: Çıplaklığı hep sevdim!

1 saat önce

40 yaşındaki ABD'li oyuncu Kate Hudson, InStyle dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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InStyle dergisine cesur açıklamalarda bulunan ABD'li oyuncu Kate Hudson, 40 yaşın kişiye bilgelik kattığını söyleyerek yeni yaşının güzel yanlarından söz etti.
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Hudson'ın çarpıcı röportajından satır başları şöyle:
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"Yıllar boyunca yararlı ve önemli şeyleri başarmak bana iyi hissettiriyor. Şunu söylemeliyim ki, şimdi eskisinden çok daha fazla eğleniyorum"
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"40 sadece bir yaş ve bence mükemmel bir yaş"
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Poz verirken soyunmaktan keyif aldığını söyleyen Hudson, çıplaklığı sevdiğini itiraf etti.
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Hudson, "Kariyerim boyunca yaptığım her işe gönlümü verdim. İnsanlar ne derse desin, ben çıplak olmayı seviyorum ve her zaman da sevmişimdir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:06 
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