Güzel oyuncudan olay yaratacak cinsel yönelim itirafı

1 Çıplak fotoğraflarını internete sızdırmakla tehdit eden hackerları susturmak için söz konusu kareleri kendisi paylaşan ABD'li yıldız Bella Thorne, katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti.

2 Daha önceleri kendisini biseksüel olarak tanımlayan Thorne, katıldığı programda panseksüelliğin anlamı öğrendikten sonra biseksüel olmadığını anladığını söylüyor.

3 Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu ayrıca cinsel ilişkiyi çok sevdiğini belirtti.

4 Ateşli olan her şeye karşı büyük bir arzu duyduğunu ekliyor.

5 Bella Thorne kimdir? Bella Thorne 8 Ekim 1997' Florida'da doğdu.

6 1.68 boyunda olan Bella Thorne 53 kilo.

7 Bella Thorne, oyunculuk kariyerine başlamadan önce çocuk model olmuştur.

8 Birinci sınıfta disleksi hastalığı teşhis edilen Bella Thorne 2013 yılında Stuck on You filmi ile ekranlarda boy gösterdi.

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