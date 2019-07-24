Son Dakika Haberleri: Güzel oyuncudan olay yaratacak cinsel yönelim itirafı
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Güzel oyuncudan olay yaratacak cinsel yönelim itirafı

53 dakika önce

Tehdit eden hacker'lara inat kendi çıplak fotoğraflarını yayınlayan oyuncu Bella Throne, geçtiğimiz gün katıldığı programda cinsel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Cinsel ilişkiyi sevdiğini söyleyen oyuncu "Biseksüel değil panseksüelmişim." diyerek şaşırttı.

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Çıplak fotoğraflarını internete sızdırmakla tehdit eden hackerları susturmak için söz konusu kareleri kendisi paylaşan ABD'li yıldız Bella Thorne, katıldığı bir programda yaptığı itiraflarla dikkat çekti.
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Daha önceleri kendisini biseksüel olarak tanımlayan Thorne, katıldığı programda panseksüelliğin anlamı öğrendikten sonra biseksüel olmadığını anladığını söylüyor.
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Kendisini panseksüel olarak tanımlayan güzel oyuncu ayrıca cinsel ilişkiyi çok sevdiğini belirtti.
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Ateşli olan her şeye karşı büyük bir arzu duyduğunu ekliyor.
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Bella Thorne kimdir?
Bella Thorne kimdir?
Bella Thorne 8 Ekim 1997' Florida'da doğdu.
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1.68 boyunda olan Bella Thorne 53 kilo.
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Bella Thorne, oyunculuk kariyerine başlamadan önce çocuk model olmuştur.
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Birinci sınıfta disleksi hastalığı teşhis edilen Bella Thorne 2013 yılında Stuck on You filmi ile ekranlarda boy gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:54 
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