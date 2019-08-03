Ünlü oyuncunun, çocuğuyla iç çamaşırlı yatak pozu sosyal medyada tartışma yarattı!

29 yaşında, üç çocuk annesi olan güzel oyuncu Helen Flanagan, bebeği ile yatakta iç çamaşarı ile çektiği fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden sert tepki aldı.

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Helen'in takipçilerinin büyük çoğunluğu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, bazı takipçileri "Bir anne olarak iç çamaşırı ile fotoğraf paylaşman doğru değil!", "Sen bir annesin! Bırak şu pozları!", "İşin gücün reklam" yorumları yaparak tepki gösterdi.