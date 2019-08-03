Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncunun, çocuğuyla iç çamaşırlı yatak pozu sosyal medyada tartışma yarattı!
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Ünlü oyuncunun, çocuğuyla iç çamaşırlı yatak pozu sosyal medyada tartışma yarattı!

17 dakika önce

Holby City ve Coronation Street gibi yapımlarda boy gösteren İngiliz oyunu Helen Flanagan, yatağın üzerinde çocuğuyla verdiği iç çamaşırlı pozuyla tartışma yarattı.

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29 yaşında, üç çocuk annesi olan güzel oyuncu Helen Flanagan, bebeği ile yatakta iç çamaşarı ile çektiği fotoğrafı paylaşınca takipçilerinden sert tepki aldı.
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Fotoğrafta Helen, yeşil iç çamaşırı takımıyla, 14 aylık kızının karşısında oturuyor.
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Helen'in takipçilerinin büyük çoğunluğu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken, bazı takipçileri "Bir anne olarak iç çamaşırı ile fotoğraf paylaşman doğru değil!", "Sen bir annesin! Bırak şu pozları!", "İşin gücün reklam" yorumları yaparak tepki gösterdi.
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Güzel oyuncunun Instagram hesabına bakınca gerçek ortaya çıktı.
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Oyunculuğa ara veren Helen, Instagram hesabında 'Delilah Ruby' marka ateşli emzirme sütyenlerinin reklamını yapıyor.
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Instagram paylaşımlarında sık sık iç çamaşırlı pozları bulunuyor...
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İşte Helen'in tepki toplayan o paylaşımları...
İşte Helenin tepki toplayan o paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 04:24 
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