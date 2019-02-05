Ünlü Oyuncunun Eşini Gören Annesi Zannediyor!

1 Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness Hugh Jackman bu dünyada yaşayan herhangi bir kadına kolaylıkla sahip olabilirdi.

2 Ama onun kalbi tam 23 yıldır, kendisinden 13 yaş büyük olan eşi Deborra-Lee'ye ait.

3 Josh Holloway ve Yessica Kumal 'Lost' dizisinin yakışıklı yıldızı yaklaşık 15 yıldır Endonezyalı Yessica ile evli. Aktör gerçekten tam bir 'aile erkeği'.

4 Karısından çok fazla bir şey talep etmiyor ve yoğun çalışma programına rağmen bir kızı ve küçük oğlu için boş zaman yaratıyor.

5 Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith Ajan 007, eşi olarak Keely Shaye Smith adlı bir gazeteciyi seçti. 7 yıl flört ettiler. Şimdi okyanus manzaralı evlerinde yaşarken, Keely'nin görünümü hakkında yapılan kötü yorumları okuyorlar.

6 18 yıldır evli olan çift, neyse ki bu dedikoduları dikkate almıyor! Pierce, "Eşim milyonda bir gelecek bir kadın ve onu bulduğum için çok mutluyum" diyor.

7 Hugh Laurie ve Joe Green

8

9 Wladimir Klitschko ve Hayden Panettiere

10

11 Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan