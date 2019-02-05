Son Dakika Haberleri: Ünlü Oyuncunun Eşini Gören Annesi Zannediyor!

Ünlü Oyuncunun Eşini Gören Annesi Zannediyor!

49 dakika önce

Zengin ve popüler erkeklerin yanında genellikle süpermodel gibi kadınları görürüz. Kimileriyse bu tür inanışlara kulaklarını tıkar, kalbinin sesini dinler. Klasik güzellik anlayışına uymayan kadınlarla evlenen sayısız ünlü erkek var. İşte onlardan birkaçı…

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Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness
Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness
Hugh Jackman bu dünyada yaşayan herhangi bir kadına kolaylıkla sahip olabilirdi.
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Ama onun kalbi tam 23 yıldır, kendisinden 13 yaş büyük olan eşi Deborra-Lee'ye ait.
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Josh Holloway ve Yessica Kumal
Josh Holloway ve Yessica Kumal
'Lost' dizisinin yakışıklı yıldızı yaklaşık 15 yıldır Endonezyalı Yessica ile evli. Aktör gerçekten tam bir 'aile erkeği'.
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Karısından çok fazla bir şey talep etmiyor ve yoğun çalışma programına rağmen bir kızı ve küçük oğlu için boş zaman yaratıyor.
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Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith
Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith
Ajan 007, eşi olarak Keely Shaye Smith adlı bir gazeteciyi seçti. 7 yıl flört ettiler. Şimdi okyanus manzaralı evlerinde yaşarken, Keely'nin görünümü hakkında yapılan kötü yorumları okuyorlar.
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18 yıldır evli olan çift, neyse ki bu dedikoduları dikkate almıyor! Pierce, "Eşim milyonda bir gelecek bir kadın ve onu bulduğum için çok mutluyum" diyor.
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Hugh Laurie ve Joe Green
Hugh Laurie ve Joe Green
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Wladimir Klitschko ve Hayden Panettiere
Wladimir Klitschko ve Hayden Panettiere
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11
Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan
Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 

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