Ünlü Oyuncunun Eşini Gören Annesi Zannediyor!

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Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness
Hugh Jackman bu dünyada yaşayan herhangi bir kadına kolaylıkla sahip olabilirdi.
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Ama onun kalbi tam 23 yıldır, kendisinden 13 yaş büyük olan eşi Deborra-Lee'ye ait.
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Josh Holloway ve Yessica Kumal
'Lost' dizisinin yakışıklı yıldızı yaklaşık 15 yıldır Endonezyalı Yessica ile evli. Aktör gerçekten tam bir 'aile erkeği'.
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Karısından çok fazla bir şey talep etmiyor ve yoğun çalışma programına rağmen bir kızı ve küçük oğlu için boş zaman yaratıyor.
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Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith
Ajan 007, eşi olarak Keely Shaye Smith adlı bir gazeteciyi seçti. 7 yıl flört ettiler. Şimdi okyanus manzaralı evlerinde yaşarken, Keely'nin görünümü hakkında yapılan kötü yorumları okuyorlar.
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18 yıldır evli olan çift, neyse ki bu dedikoduları dikkate almıyor! Pierce, "Eşim milyonda bir gelecek bir kadın ve onu bulduğum için çok mutluyum" diyor.
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Hugh Laurie ve Joe Green
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Wladimir Klitschko ve Hayden Panettiere
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Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan