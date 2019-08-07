Ünlü oyuncunun otel odasındaki üçlü ilişki fantezisi, başına bela oldu!

1 Rob Lowe Ünlü oyuncu Rob Lowe, 1988 yılında Atlanta'da bir otelde, iki eşcinsel kızla yattı. Kızlar arasındaki eşcinsel ilişkiyi kasede alan Rob'un başı, bu kaset yüzünden derde girdi. Otelden Lowe'un çektiği bandı alarak ayrılan genç kızlar, bu görüntüleri onun aleyhinde kullandı.

2 Angelina Jolie ve kardeşi James Haven Angelina Jolie, erkek kardeşi James Haven'i, Oscar Ödül Töreninde, dudağından öperek, ''Görüyorsunuz, kardeşimle aşk yaşıyorum'' dedi.

3 Marcia Cross 57 yaşındaki Amerikalı oyuncu Marcia Cross, bir dönem kocası tarafından çekilen çıplak fotoğraflar yüzünden adından söz ettirmişti. Cross'un, Los Angeles'taki evini temizlemeye gelen görevliler, ünlü oyuncu tarafından çöpe atılmış çıplak fotoğrafları buldu. Fotoğrafların basına sızması üzerine tedirgin olan temizlik şirketi ise, "Bir insan herhangi bir şeyini çöpe atmışsa artık onun üzerinde hak iddia edemez" şeklinde açıklama yaptı.

4 Eric Dane ve Rebecca Gayheart Eric Dane ile eşi Rebecca Gayheart'ın cinsel ilişki kasedi ortaya çıktı. Ünlü çiftin bir küvette görüldüğü kasetle ilgili avukatlar, ''Bunlar cinsel ilişki görüntüleri değil, yalnızca çıplaklık içeren videolar'' dese de, bu video çok uzun bir süre internet aleminin diline düşmüştü.

