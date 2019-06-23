Ünlü oyuncunun seçim isyanı: Umarım her ay sandığa gidip oy vermek durumunda kalmayız

1 Cem Yılmaz Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Yılmaz'ın oyunu kullandıktan sonra zarfıyla beraber kapıya yönelerek "Hadi eyvallah" demesi sandık görevlilerini kahkahaya boğdu. Oyunu kullanan ünlü komedyen, basın mensuplarının sorularına "Vatandaşlık görevimi yerine getirmem çok normal değil mi" diyerek yanıt verdi.

2 Ozan Güven Lütfi Banat İlkokulu'nda oyunu kullanan diğer isimler: sanatçı Yalın, oyuncu Ozan Güven, sanatçı Candan Erçetin, İbrahim Kutluay oldu. Ozan Güven "Umarım artık bu seçim herkes için adil, hakkaniyetli ve herkesin içine sinen bir seçim olur. Dolayısıyla biz de böyle her ay seçim sandığına gidip oy vermek durumunda kalmayız" şeklinde konuştu.

3 Yalın Seçim sonucunda kazananın İstanbul halkı olmasını temenni eden Yalın, "Tek söyleyeceğim kazanan İstanbul olsun inşallah. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz, inşallah kıymetini bileceğimiz bir gelecek olsun" dedi.

4 İbrahim Kutluay

5 Cüneyt Arkın Yeşilçam'ın usta oyuncu Cüneyt Arkın, oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Ali Yalkın Ortaokulu'nda eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti. Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına "Hadi bismillah" diyerek attı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam'ın efsane ismi, "Türkiye'nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık" dedi.

6 Demet Akbağ Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ, oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz?" diye sordu. Sandık görevlilerinin "İçeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 No'lu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun, teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

7 Celil Nalçakan Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, annesiyle oy kullandıktan sonra çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, "Canım annemle oyumuzu kullandık. Babam, 'o işi' sabahtan halletmiş" notunu yazdı. Nalçakan, paylaşımında, "Oy ver" etiketi de kullandı.

8 Ceyhun Yılmaz Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, oyunu Beşiktaş'taki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.

9 Hadise Ünlü şarkıcı Hadise, oy verirken çekilen fotoğrafını "Oy ver" etiketiyle Instagram hesabında paylaştı.

10 Oğuzhan Koç Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, sabah erken saatlerde oyunu kullanan isimlerden biri oldu. Koç, Saat 09.30 sıralarında oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.



Acele ederek girdiği okulda 1068 No'lu sandıkta oyunu kullanan Oğuzhan Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri'de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti. Koç, "Kayseri'de bugüne seçim olacağını tahmin etmeyerek konser koydum. Orada da seçim gündem olmadığı için biz de koşarak Kayseri'ye geçeceğiz. Ülkemiz ve özellikle İstanbul için hayırlısı olsun" diye konuştu.

11 Sezen Aksu Sezen Aksu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine "Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?" diye sordu. Görevliler de "Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz" dedi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine "Poz verir misiniz?" diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi.

12 Tülin Şahin Tülin Şahin, sandık başı paylaşımına, "Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.