Ünlü Plajda Timsah Dehşeti! Turistler Ne Yapacağını Şaşırdı

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Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.
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Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
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Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.
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Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.
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Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.
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Sahili basmasıyla birlikte Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?
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Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.
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Erkekler ise 380 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan, 6,6 m uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuştur.
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Orinoco Nehri'nde 5 m uzunluğunda birçok timsah olduğu düşünülmektedir. Çiftleşmeden 14 hafta sonra dişi yumurtlar. Yumurtalar 3 ay içerisinde çatlar ve yavrular gözlerini açarlar. Yaklaşık 1 yıl boyunca annelerine bağımlı yaşarlar.