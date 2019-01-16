Son Dakika Haberleri: Ünlü Plajda Timsah Dehşeti! Turistler Ne Yapacağını Şaşırdı

Ünlü Plajda Timsah Dehşeti! Turistler Ne Yapacağını Şaşırdı

30 dakika önce

Kolombiya'nın kuzeyindeki Santa Marta'daki Tayrona Ulusal Doğa Parkı'nda bir Amerikan timsahı turistlerin güneşlendiği plaja saldırdı. Timsahla karşı karşıya kalan turistler ne yapacağını şaşırdı.

1
Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.
2
Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
3
Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.
4
Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.
5
Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.
6
Sahili basmasıyla birlikte Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?
7
Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.
8
Erkekler ise 380 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan, 6,6 m uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuştur.
9
Orinoco Nehri'nde 5 m uzunluğunda birçok timsah olduğu düşünülmektedir. Çiftleşmeden 14 hafta sonra dişi yumurtlar. Yumurtalar 3 ay içerisinde çatlar ve yavrular gözlerini açarlar. Yaklaşık 1 yıl boyunca annelerine bağımlı yaşarlar.

»      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:19 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • alim: Timsah eti haram değildir. Dinimiz sadece domuz,leş ve kanı haram kılmıştır. Bunun dışında yasaklanan hiç bir hayvan yoktur. “şu mezhebe göre şu yenmez, bu mezhebe göre bu yenir diyenlerin hepsi şirke girmektedir. İslamın tek güvenilir kaynağı Kuran’dır. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Diğer Galeriler

Her Sözü Olay Olan Güzel Manken, Çekimlerde Bikinili Görüntülendi! Fotoğraftakinin Kim Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor! İşte Instagram'ın Son Modası: 10yearchallenge Ormanda Yaşamayı Seçen Ünlü Youtuber, Paylaştığı Fotoğrafla Şoke Etti Dünya Üzerindeki Garip Hastalıklar, Görenlere Korku Salıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 15:49:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü Plajda Timsah Dehşeti! Turistler Ne Yapacağını Şaşırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]