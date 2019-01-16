Ünlü Plajda Timsah Dehşeti! Turistler Ne Yapacağını Şaşırdı

1 Turistlerin uğrak yeri olan Tayrona Ulusal Doğa Parkı'na ait plajda bir anda beliren devasa timsah yürekleri ağza getirdi.

2 Dev Amerikan timsahı, yaşadığı alandan kaçarak çalılıkların arasından plaja fırladı. Sahil çığlık sesleriyle yankılanırken, yaşanan panik anları bir tatilci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

3 Denizin ve kumsalın tadını çıkarmak için dolaşanlar can derdine düştü. Genci yaşlısı herkes kaçışmaya timsaha yem olmamaya çalıştı.

4 Sahilin boşalmasıyla meydan timsaha kaldı. Timsah uzun bir süre orada kaldıktan sonra tekrar geldiği yöne doğru giderek gözlerden kayboldu.

5 Milli park yetkilileri, plaj sakinlerine, parkın vahşi yaşamı korumak ve insanların tadını çıkarmaları için kurulduğunu hatırlattı ve timsahın varlığının aslında olumlu bir işaret olduğunu söylediler.

6 Sahili basmasıyla birlikte Amerikan timsahının özellikleri merak konusu oldu. Peki bu ürküten hayvanın özellikleri neler?

7 Güney Amerika kıtasının kuzey kesimlerinde yaşayan bu timsahlar tatlı sularda, özellikle Orinoco Nehri'nde yaşarlar. Uzunlukları 3-4,8 m arasında değişir. Dişilerin ağırlıkları 200 kg civarındadır.

8 Erkekler ise 380 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Ancak ağırlığı 1,8 ton olan, 6,6 m uzunluğunda bir timsah şu ana kadar kaydedilmiş en büyük timsahlardan biri olmuştur.