Son Dakika Haberleri: Ünlü rap yıldızı Cardi B, kalçasını açıp gösterdi! Hayranları şoke oldu
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Ünlü rap yıldızı Cardi B, kalçasını açıp gösterdi! Hayranları şoke oldu

30 dakika önce

Cardi B, erkek arkadaşı ve çocuğunun babası Offset'in ismini baldırına dövme yaptırdı. FaceTime'dan kendisine yeni dövmesini gösteren Cardi B'nin görüntüsünü paylaşan Offset, “eve gitmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

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Cardi'nin dövmesini gören Migos grubunun rapçi üyesi Offset, ekran görüntüsü alıp, "Eve gitmek için sabırsızlanıyorum." notuyla Instagram hesabında paylaştı.
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Çoğu hayranı Cardi B'ye kızdı
Çoğu hayranı Cardi Bye kızdı
Paylaşımı gören hayranlarının çoğu Cardi B'yi eleştirdi: "Hamileyken seni aldatan adamın dövmesini yaptırmak mı inanamıyorum!", "Onu aldattı ve hala onun için bir dövmesi var gerçekten yazık.", "Gerçek adlarından ziyade birbirlerinin sahne adlarını kullanmaları ilginç."
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Kötü yorumlara kalkan oldular!
Kötü yorumlara kalkan oldular!
Tabii hep kötü yorum da gelmedi. Hayranlarından bazıları: "Geçmişe değil geleceğe bakalım Cardi'nin, nişanlısı için hissettiği duygu önemli. Onun mutluluğunu istiyoruz bu şekilde mutluysa sonuna kadar arkasındayız.!", "Tanıdığım en çılgın çiftsiniz!"
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Offset'in bu paylaşımını beğenenlerden biri de güzel model Didem Soydan oldu.
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Offset de 2018 yılında boynuna Cardi B yazdırmıştı.
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"Offset eve dönmek için heyecanlanıyorsun ama arkandaki kim belli değil." gibi çirkin eleştiri de aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:23 
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