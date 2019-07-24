Ünlü rap yıldızı Cardi B, kalçasını açıp gösterdi! Hayranları şoke oldu

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Cardi'nin dövmesini gören Migos grubunun rapçi üyesi Offset, ekran görüntüsü alıp, "Eve gitmek için sabırsızlanıyorum." notuyla Instagram hesabında paylaştı.
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Çoğu hayranı Cardi B'ye kızdı
Paylaşımı gören hayranlarının çoğu Cardi B'yi eleştirdi: "Hamileyken seni aldatan adamın dövmesini yaptırmak mı inanamıyorum!", "Onu aldattı ve hala onun için bir dövmesi var gerçekten yazık.", "Gerçek adlarından ziyade birbirlerinin sahne adlarını kullanmaları ilginç."
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Kötü yorumlara kalkan oldular!
Tabii hep kötü yorum da gelmedi. Hayranlarından bazıları: "Geçmişe değil geleceğe bakalım Cardi'nin, nişanlısı için hissettiği duygu önemli. Onun mutluluğunu istiyoruz bu şekilde mutluysa sonuna kadar arkasındayız.!", "Tanıdığım en çılgın çiftsiniz!"
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Offset'in bu paylaşımını beğenenlerden biri de güzel model Didem Soydan oldu.
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Offset de 2018 yılında boynuna Cardi B yazdırmıştı.
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"Offset eve dönmek için heyecanlanıyorsun ama arkandaki kim belli değil." gibi çirkin eleştiri de aldı.