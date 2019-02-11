Ünlü Rapçi Cardi B'nin Kalça Danslı Şovunu, Kocası Dili Dışarda İzledi
31 dakika önce
Ünlü kadın rapçi 26 yaşındaki Cardi B., Grammy'e ateşli şovuyla damgasını vuran isimlerden biri oldu. Kendisi gibi rapçi olan kocası Offsett, eşinin ateşli dansını, gözlerini ayırmadan izledi hatta bir ara dili dışarda melodiye eşlik ederken görüntülendi.
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Rap şarkıcısı Cardi B, Grammy'ye Money adlı şarkısıyla damga vurdu. İlginç kostümüyle dikkatleri üzerine çeken Cardi B, şovunun sonunda kostümündeki kanatları açarak tavus kuşuna dönüştü.
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Cardi, gösteri için leopar desenli bir vücut çorabı giydi.
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Şarkıcı-söz yazarı Cardi B., piyanonun üstüne çıkarak kalça dansı yapmaya başladı ve şekilden şekle girdi.
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Offsett açıkça Cardi B.'nin en büyük hayranı
Cardi B'nin kocası Offset, karısının performansını dili dışarda izlerken görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:59
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