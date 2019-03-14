Son Dakika Haberleri: Ünlü Şarkıcı 4,5 Milyon Dolarlık Nişan Yüzüğüyle Spor Salonundan Çıktı!

Ünlü Şarkıcı 4,5 Milyon Dolarlık Nişan Yüzüğüyle Spor Salonundan Çıktı!

1 saat önce

Alex Rodriguez'in 4,5 milyon dolarlık devasa yüzükle evlenme teklif ettiği Jennifer Lopez, spor salonu çıkışında görüntülendi.

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49 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'le Miami'de spor salonundan çıkarken görüntülendi.

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Jennifer'ın spora giderken bile nişanlısının aldığı devasa yüzüğü parmağından çıkarmaması dikkatleri çekti.
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Mücevher uzmanı Ira Weissman, yüzüğün 11 ila 15 karat arasında olduğunu, değerinin de 5 milyon dolar olabileceğini söyledi. Weissman'a göre bu yüzüğün fiyatı en az 1 milyon dolardan başlıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55 

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