Ünlü Şarkıcı 4,5 Milyon Dolarlık Nişan Yüzüğüyle Spor Salonundan Çıktı!
1 saat önce
Alex Rodriguez'in 4,5 milyon dolarlık devasa yüzükle evlenme teklif ettiği Jennifer Lopez, spor salonu çıkışında görüntülendi.
1
49 yaşındaki pop yıldızı Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'le Miami'de spor salonundan çıkarken görüntülendi.
2
Jennifer'ın spora giderken bile nişanlısının aldığı devasa yüzüğü parmağından çıkarmaması dikkatleri çekti.
3
Mücevher uzmanı Ira Weissman, yüzüğün 11 ila 15 karat arasında olduğunu, değerinin de 5 milyon dolar olabileceğini söyledi. Weissman'a göre bu yüzüğün fiyatı en az 1 milyon dolardan başlıyor.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:55
Diğer Galeriler
Yeşilçam'daki Ateşli Sahneleriyle Tanındı, Bakın Oğlu Kim Çıktı!
Deprem Kahininden Türkiye İçin Kritik Uyarı!
Aylardır Kira Ödemiyorlar! Emrata'nın Komşuları Canından Bezdi
Zencefilli Çayınızı Kenara Bırakın! Gribin İlacı: Cinsel İlişki