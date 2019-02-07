Son Dakika Haberleri: Ünlü Şarkıcının 5 Yıldaki İnanılmaz Değişimi

Ünlü Şarkıcının 5 Yıldaki İnanılmaz Değişimi

1 saat önce

Atomic Kitten müzik grubu sayesinde adını duyuran sonrasında kariyerini solo olarak sürdüren ve çalkantılı ilişkileri sonrası kendini yemeğe veren Kerry Katona, hızla kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

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Eski partneri George Kay'dan bir ayrılma dönemi sonrası kilo almaya başladığın söyleyen ünlü şarkıcı o günlere ilişkin "Kendime güvenim yoktu, istediğim şeyleri yiyip içiyordum. Ben de şişman ve çirkin olabilirim, kimse beni sevmeyecek diye düşünüyordum" diyordu.
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Her zaman kıvrımlı hatlara sahip olan Kerry Katona, zayıflama iğneleriyle hızlıca kilo verdi. Sonrasında vücudunu toparlamak için kendini spora verdi. Şu an 36 beden.
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38 yaşındaki Kerry Katona, şimdi herkese ilham olup, insanları sağlıklı beslenme ve spora teşvik etmek için Instagram'da paylaşım yapıyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:08 

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