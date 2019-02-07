Ünlü Şarkıcının 5 Yıldaki İnanılmaz Değişimi

1 Eski partneri George Kay'dan bir ayrılma dönemi sonrası kilo almaya başladığın söyleyen ünlü şarkıcı o günlere ilişkin "Kendime güvenim yoktu, istediğim şeyleri yiyip içiyordum. Ben de şişman ve çirkin olabilirim, kimse beni sevmeyecek diye düşünüyordum" diyordu.

2 Her zaman kıvrımlı hatlara sahip olan Kerry Katona, zayıflama iğneleriyle hızlıca kilo verdi. Sonrasında vücudunu toparlamak için kendini spora verdi. Şu an 36 beden.

3 38 yaşındaki Kerry Katona, şimdi herkese ilham olup, insanları sağlıklı beslenme ve spora teşvik etmek için Instagram'da paylaşım yapıyor.

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