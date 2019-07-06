Ünlü sirk terbiyecisi eğittiği 4 kaplan tarafından pençelenerek öldürüldü!

1 Yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplan da Weber'e saldırmaya başladı.

2 Saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber'in bedeniyle oynadı.

3 Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.

4 Orfei Sirki'nde çalışan Weber'in, İtalya'nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.

5 Kaplanların sirkten alınıp bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.