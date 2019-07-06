Son Dakika Haberleri: Ünlü sirk terbiyecisi eğittiği 4 kaplan tarafından pençelenerek öldürüldü!
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Ünlü sirk terbiyecisi eğittiği 4 kaplan tarafından pençelenerek öldürüldü!

52 dakika önce

Dünyanın en ünlü sirk terbiyecilerinden biri olan Ettore Weber, İtalya'da, Bari yakınlarında, sirkte yapılacak gösteriye hazırlanırken 4 kaplanın saldırısına uğradı. Olayda terbiyeci hayatını kaybetti. Kaplanlar ise safari parkına gönderildi.

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Yaşanan olayda önce bir kaplan, terbiyeci Ettore Weber'in üzerine saldırdı; ardından diğer üç kaplan da Weber'e saldırmaya başladı.
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Saldırının ardından kaplanlar, ambulans görevlileri ve sirk personeli müdahale edene dek Weber'in bedeniyle oynadı.
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Kaplan terbiyecisi daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.
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Orfei Sirki'nde çalışan Weber'in, İtalya'nın en çok tanınan hayvan terbiyecilerinden biri olduğu belirtildi.
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Kaplanların sirkten alınıp bir safari parkına götürüldüğü kaydedildi. Polis de olayla ilgili soruşturma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:20 
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