Ünlü Sunucu Dans Ederken Ten Rengi İç Çamaşırının Azizliğine Uğradı!

1 BBC'nin ünlü sunucusu ve dansçı Stacey Dooley, katıldığı canlı yayının bir bölümünde dans etti.

2 Dansın bir bölümünde iyice coştu ve eteklerini salladı. O an izleyiciler arasından Dooley'in, iç çamaşırı giyip giymediğini merak eden birçok kişi oldu.

3 Stacey aslında nude tonlarında bir bodysuit giymişti. Yayın esnasında bu iddiaları duyunca ise epey utandı ve açıklamak durumunda kaldı.

4 Sosyal medya uzun süre bu konu üzerinde konuşurken Dooley, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Kendi yazdığı bir notu paylaşan dansçı "İç çamaşırını canlı yayında sergilemek! Yapıldı" yazarak herkesin sempatisini topladı. Bunun üzerine ise Stacey Dooley, kendiyle dalga geçtiği için herkesin takdirini aldı ve 'Sadece dansın değil artık bizim de şampiyonumuzsun' gibi yorumlar yapıldı.

5 TWITTER YORUMLARINDAN BAZILARI: Görünüşe göre, Stacey Dooley'in iç çamaşırı giymeyi unuttuğunu düşünen sadece ben değilim. Ama ten rengi giymiştir. Yani umarım...:)

6 Stacey Dooley, iç çamaşırı giymeyi unutmadı! :)

7 Dansın sonlarına doğru eteğini sallayarak parladığına eminim :)