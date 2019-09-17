Ünlü tavuk restoranında skandal! Arsız çift tuvalette cinsel ilişkiye girdi

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Çiftin rahatlığı şoke etti!

Olayın görgü tanığı Görgü tanığı Sarah Watson, The Sun gazetesine verdiği röportajda, çiftin rahatlığı karşısında şoke olduğunu ve olanlara inanamadığını söyledi. Sarah Watson şöyle anlattı: "Arkadaşım Robyn ve ben Nando'daki Fountain Park'ta oturuyorduk ve bu çift tuvaletin hemen önünde duvara karşı öpüşmeye başladı, sonra istemsiz şekilde ikisini de izledik, erkekler tuvaletine yürüdüler. Uzun süre çıkmadılar. Arkadaşım Robyn çalışanlardan birini uyardı, daha sonra yöneticiye gidip kontrol etmesi için bir erkek personeli tuvalete yönlendirmesi gerektiğini söyledi."