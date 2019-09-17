Son Dakika Haberleri: Ünlü tavuk restoranında skandal! Arsız çift tuvalette cinsel ilişkiye girdi
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Ünlü tavuk restoranında skandal! Arsız çift tuvalette cinsel ilişkiye girdi

58 dakika önce

İngiltere'nin meşhur tavuk restoranı Nando's Edinburgh - Fountain Park'ta arsız bir çift, tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

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Afrika'nın ünlü Peri-Peri sosuyla Portekiz usulü pişen tavuklarıyla 26 ülkede nam salan Nando's'un İngiltere'deki şubesinde bir çiftin uygunsuz davranışı skandal yarattı. Çift, restoran çalışanı tarafından tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı.
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Çiftin rahatlığı şoke etti!
Çiftin rahatlığı şoke etti!
Olayın görgü tanığı Görgü tanığı Sarah Watson, The Sun gazetesine verdiği röportajda, çiftin rahatlığı karşısında şoke olduğunu ve olanlara inanamadığını söyledi. Sarah Watson şöyle anlattı: "Arkadaşım Robyn ve ben Nando'daki Fountain Park'ta oturuyorduk ve bu çift tuvaletin hemen önünde duvara karşı öpüşmeye başladı, sonra istemsiz şekilde ikisini de izledik, erkekler tuvaletine yürüdüler. Uzun süre çıkmadılar. Arkadaşım Robyn çalışanlardan birini uyardı, daha sonra yöneticiye gidip kontrol etmesi için bir erkek personeli tuvalete yönlendirmesi gerektiğini söyledi."
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"Arkadaşım, ben ve çalışanların hepsi o anda kapıya bakıyordu. Bir personel içeri girdi. Yaklaşık 5 dakika sonra, apar topar tuvaletin dışına çıktılar ve ikisi de kahkaha atıyordu."
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Kadının tuvaletten çıkarken pantalonunu iliklediği görülüyor.
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Adam ise hemen arkasından çıkıyor.
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İçeri giren personel çiftin çıktığı kabinde yerde kullanılmış bir prezervatif buldu. İşletme Nando's ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.



Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:21 
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