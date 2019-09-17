Son Dakika Haberleri: Ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur'un kızı, annesinin izinden giderek dansöz oldu!
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Ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur'un kızı, annesinin izinden giderek dansöz oldu!

1 saat önce

Ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur ve eski oryantal Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur, annesinin izinden giderek dansöz oldu.

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1995 yılında dünyaevine giren ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur ve eski oryantal Burçin Orhon çiftinin kızı Zeynep Uygur, annesinin izinden giderek dansçı oldu.
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Dün, Kuşadası Caferli Köyü'nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği'nde dans eden 21 yaşındaki Zeynep Uygur, kıvrak dansıyla büyük alkış topladı.
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Eski dansöz Burçin Orhon, kızı Zeynep Uygur'un dans performansı için ''Kızım diye söylemiyorum, çok güzel dans ediyor, insanın hoşuna gidiyor'' dedi.
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Burçin Orhon, cesur pozları ve kusursuz oryantal performansıyla bir döneme damga vurmuştu.
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57 yaşındaki Orhon, kendisi gibi oryantal olmayı tercih eden kızı Zeynep Uygur'la Instagram hesabından bol bol fotoğraf paylaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:22 
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