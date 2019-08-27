Ünlü yıldız babasını kocasıyla yatakta bastı! İşte ünlülerin skandallarla dolu geçmişi

1 Vanessa Redgrave İngiltere'nin Emmy ödüllü en önemli yıldızlarından biri olan Vanessa Redgrave'in, babasını kocasıyla aynı yatakta yakaladığı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre Redgrave, büyük bir aşk yaşadığı film yönetmeni ve yapımcısı Tony Richardson'la Nisan 1962'de evlendi. Çiftin iki kızları oldu ama mutlulukları kısa sürdü. Çünkü başarılı oyuncunun kocasının çok büyük bir kusuru vardı: Biseksüeldi! Redgrave'in, arkadaşı olan, Brian Desmond Hurst, ünlü oyuncunun bir gün eve erken döndüğünü ve babasıyla kocasını aynı yatakta yakaladığını açıkladı. Hurst'ün anlattıklarına göre Redgrave'in, "sör" unvanlı babası Michael Redgrave utanacağı yerde kızına "Hayatım sen de onu seviyorsun ben de, bunda ne sorun var" deme cüretini gösterdi.

2 Julia Roberts Julia Roberts, oldukça kalabalık bir grupla katıldığı cinsel ilişki partisinin görüntüleri ortaya çıkınca hayranlarını şok etmişti. Uzun süre gündemde kalan bu video nedeniyle Roberts'ın imajı yerle bir olmuştu.

3 Pamela Anderson 1996'da evlendiği eski eşi Tommy Lee ile balayına giden oyuncu Pamela Anderson, fantezi amacıyla ilişkilerini kameraya çekmişti. Çiftin evine hırsız girince, kaset çalınmış, ünlü çift zor durumda kalmıştı. Görüntüler internette yayınlanınca büyük skandal olmuştu.

4 Charlize Theron Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron, gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş olarak geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı. Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. "Babam hastaydı, bir alkolikti" diyen Charlize Theron "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi. Ve annemin yaptığına gelince... Benim kızım da aynı durumda olsaydı.Ben de aynı şeyi yapardım" diye o geceyi anlatmıştı.

5 Niran Ünsal Şarkıcı Niran Ünsal, eski eşi Peker Açıkalın'ın da uyuşturucu kullandığını, "Peker'in suratına bakın, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anlarsınız" diyerek açıklamıştı.

6 George Michael 1998 yılında erkekler tuvaletinde bir erkeğe asılan George Michael, uzun süre gündemde kalmıştı. Birlikte olmak istediği kişinin gizli polis çıkması sonucunda tutuklanan Michael, 800 dolar para cezasının yanı sıra, terapi almak zorunda bırakılmış ve olay sonrasında bir süre için sosyal görev yapmıştı.

7 Paris Hilton Sevgilisi Rick Solomon'a, fantezi olsun diye sevişmelerini videoya almasına izin veren Paris Hilton'un başı, olay sonrasında çok ağrımıştı. Çünkü Solomon, Paris'in kendisinden ayrılmasının ardından bu görüntüleri internet yoluyla dağıtmıştı.

8 Özlem Tekin Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Özlem Tekin'le beraber gözaltına alınanlar arasında Sevda Demirel, Sinem Üretmen, Ferhat Şirin ve Sibel Gökçe vardı (1997).

9 İbrahim Tatlıses Uyuşturucu kullandığı sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bir televizyon programında geçmişte bunu denediğini, gençlerin kesinlikle uzak durması gerektiğini kendisi açıkladı. Üzerine bir de gençlerin kesinlikle bu tarz alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini söyledi.

10 Yıldız Tilbe 1996 yılında esrar kullandığı için gözaltına alındı. Tilbe, Balıklı Rum Hastanesi'nde esrardan kurtulmak için tedavi gördüğünü açıkladı.

11 Deniz Seki 2009'un başında, uyuşturucu kullandığı ve temin ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, "Son dönemde yaşadığım sıkıntılardan dolayı uyuşturucu madde kullandım. Çok pişmanım. Bir sanatçı olarak bu durumda olmaktan dolayı üzüntü duyuyorum. Suçum uyuşturucu kullanmaktan ibarettir. Ben kimseye uyuşturucu temin etmedim" dedi.

12 Tamer Karadağlı Bir otel odasında birlikte oldukları genç kadın tarafından tuzağa düşürülmüştü. Burcu Mercan adlı kadın, yatak sahnelerini kameraya çektiği Tamer Karadağlı'ya şantaj yapıp 150 bin dolar istemişti. Karadağlı, olayı doğrulayıp, 'Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı' demişti.

13 Morgan Freeman Hollywood'un büyük skandallarından birinin kahramanı da ünlü aktör Morgan Freeman oldu. National Enquirer dergisinin iddiasına göre Freeman, üvey torunuyla 10 yıldır ilişki yaşıyor. Dergiye göre aktörün, şu anda 27 yaşında olan E'Dena Hines ile ilişkisi genç kız henüz 17 yaşındayken başladı. Aktörün el ele tutuşup film galalarına götürdüğü Hines, aslında Freeman'ın ilk eşi Jeanette Adair Bradshaw'un torunu. Ancak Hines, Freeman ile ikinci eşi Myrna Colley-Lee tarafından büyütüldü. Freeman'ın 25 yıllık eşi Myrna Colley Lee'den boşanmasının nedeninin de bu ilişki olduğu ileri sürülüyor. Freeman ailesine yakın bir kaynağın, aktörün eski eşi Colley Lee'ye dayanarak verdiği bilgiye göre bu ilişki 10 yıl önce bir akşam yemeğinin ardından başladı. Eski eşin ifadesine göre Freeman; Hines'i aşırı alkol adığı bir akşam yemeğinin ardından baştan çıkardı. Freeman, bir otomobil kazası geçirmiş ve kaza sırasında yanında genç bir kadın olduğu iddia edilmişti.

14 Orlando Bloom Ünlü aktör Orlando Bloom'un da farklı bir trajedisi var. İngiltere'de Kent şehrindeki Canterbury'de büyüyen Bloom, babasının bir yazar olan Harry Bloom olduğunu sanıyordu. Aktör 4 yaşındayken Harry Bloom öldü ve aile dostu Colin Stone küçük Orlando'nun yasal velisi oldu. Aktör ilkgençlik çağlarına ulaştığında annesi Sonia, biyolojik babasının Colin olduğunu itiraf etti. Orlando Bloom daha sonra bu konuda "Colin her zaman benim için iyi bir arkadaştı. Ama ben hep gerçek babamın Harry olduğunu düşünürdüm" dedi.

15 Caner Kurtaran 'Yaprak Dökümü' dizisinin Şevket'i Caner Kurtaran, kokain yüzünden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. İki yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kurtaran'ın davası sürerken, kokainden ikinci kez hastanelik olduğu ortaya çıktı.