Ünlü Yıldız, Çocukları Uğruna Eski Eşi ve Sevgilisiyle Tatile Çıktı!

1 Her yaptıkları, her giydikleri olay olan Kardashianların vukuatı bitmiyor. İşte karşınızda; rahatlık seviyesiyle tüm kadınları şoke eden Kourtney Kardashian!

2 Kourtney Kardashian, 3 çocuğunun babası Scott Disick ve 20 yaşındaki kız arkadaşı Sofia Richie ile tatile çıktı.

3 39 yaşındaki Kourtney Kardashian, üç çocuğu, 35 yaşındaki çocuklarının babası Scott Disick, kız arkadaşı Sofia Richie ile birlikte Meksika Cancun'da görüntülendi.

4 Evet ayrılmalarına rağmen Scott'un Kardashian ailesi ile vakit geçirdiğini, yiyip-içtiğini biliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk.

5 Her ne kadar biz şaşırıp, homurdansak da; Kourtney ve Sofya birbirleriyle iyi anlaşıyor gözüküyorlar. Öyle ki şezlonglarda yan yana uzanıp, bolca sohbet edip gülüştükleri de oldu.

6 Bu tatil ekibine kızan eden olsa da, Kourtney'e en büyük destek kardeşi Khloe'dan geldi. Khloe bir tweet atarak Kourtney ve Scott'un çocukları için bunu yaptıklarını ve ebeveyn olarak çok güzel örnek olduklarını dile getirdi.

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