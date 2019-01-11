Ünlü Yıldız, Çok Eleştirilen Doğum Kilolarını Vererek Bambaşka Biri Oldu!

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Eski Ünlü Big Brother yıldızı Casey Batchelor, Instagram hesabında hamilelik kilolarıyla çokca eleştirilmişti. Daily Mirror'a konuşan güzel model: "Hamileyken kendimi çok fazla şımarttım. Diyet yapmamayı da bahane olarak kullandım. Durmadan yedim. Hamileliğim boyunca ve sonrasında yoga yaptım ve bu gerçekten bana yardımcı oldu." dedi