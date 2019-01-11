Ünlü Yıldız, Çok Eleştirilen Doğum Kilolarını Vererek Bambaşka Biri Oldu!
31 dakika önce
Big Brother sayesinde üne kavuşan 34 yaşındaki model Casey Batchelor, doğum sonrası kilolarından kurtulup son haliyle büyüledi.
1
Eski Ünlü Big Brother yıldızı Casey Batchelor, Instagram hesabında hamilelik kilolarıyla çokca eleştirilmişti. Daily Mirror'a konuşan güzel model: "Hamileyken kendimi çok fazla şımarttım. Diyet yapmamayı da bahane olarak kullandım. Durmadan yedim. Hamileliğim boyunca ve sonrasında yoga yaptım ve bu gerçekten bana yardımcı oldu." dedi
2
Yoga yaparak aldığı kilolardan kurtulan ve vücudunu şekillendiren Batchelor, 25 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. İşte Casey'in değişimi..
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:01
Diğer Galeriler
Şeytanın Ayrıntılarda Gizli Olduğunu Gösteren En Komik Fotoğraflar
İngiliz Kadının Cildi, İçki İçtikten Sonra Kaynar Su Dökülmüş Gibi Yandı
Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Aile Şerefi'nin Kötü Kalpli Oktay'ıydı, Son Halini Gören Şoke Oluyor!