Ünlü Yıldız Yüz Gerdirme Ameliyatından Video Paylaştı! Doktoruyla Sohbet Etti

1 Estetik bağımlılığıyla tanınan 40 yaşındaki şarkıcı Katie Price, bir ilke imza atarak yüz germe operasyonundan video paylaştı.

2 Ameliyat sırasında tamamen uyanık olan Price, ürkütücü görüntülerde doktoru iki büyük neşterle yanağını kesmiş, çekiştiriyorken resmen sohbet ediyor.

3 Tabii uyuşturucu iğne vurulduğu için konuşmakta zorlanıyor, dili ağzından çıkıyor. Ama yine de bunun 'mükemmel' olduğunu ve acı hissedemediğini söylüyor.





4 Price şunları söylüyor: İşte buradayım ve kesinlikle hiç acı çekmiyorum. Ağzım uyuşmuş olsa da, hiçbir şey hissedemiyorum bu mükemmel. Yani iğnelerden ne kadar korktuğumu biliyorsunuz. İğne fobim var.

5 Price bir ara doktoruna: Yaptıklarına bakmak için can atıyorum. diyor.





6 Hemşire tarafından iyi olup olmadığı sorulduğunda Price: Ben? Ben mükemmelim! Ama yüzüm o kadar uyuştu ki hiçbir şey hissetmiyorum.

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