Ünlü yıldız yüz gerdirme sonrası çekilen fotoğraflarıyla korkuttu

1 Geçtiğimiz sene yüz germe operasyonu esnasında doktoruyla sohbet ederken aynı zamanda canlı yayın yapan estetik bağımlısı Katie Price, ameliyatlar için soluğu yine Türkiye'de aldı. Price'ın, Türkiye seyahatine 17 yaşındaki oğlu Harvey ve sevgilisi Kris Boyson da eşlik etti. Boyson, burnunu düzelttirirken, Price'ın yüzüne bazı müdahaleler yapıldı. İngiliz basını çiftin operasyon masraflarının 33 bin pound (223 bin TL) civarında olduğunu iddia etti.

2 Birleşik Krallık'ta yaşayan 41 yaşındaki Katie Price'ın, ameliyat sonrası oğluyla havuzda çekilen görüntüleri ise korkuttu!

3 Yüz gerdirme, göz kapağı ve yağ aldırma operasyonu için Türkiye'de bulunan Katie, oğlu ile havuzun tadını çıkarırken yüzündeki yaralardan dolayı bir hayli sıkıntı çektiği gözlemlendi. Ameliyatın üzerinde 1-2 gün geçmesine rağmen sağlığını resmen hiçe sayıp soluğu havuzda alması hayret ettirdi.

4 The Sun gazetesinin ele geçirdiği karelerde Katie'nin yüz gerdirme operaynı sonrası yüzündeki yara açık bir şekilde belli oluyor.

5 Yaptığı estetiklerle hayatını tehlikeye atan Katie'ye yakın bir kaynak, The sun gazetesine yaptığı açıklamada, Katie'nin çektiği acılardan dolayı bu kadar sık bıçak altına yatmaktan pişmanlık duyduğunu ve neredeyse hiç konuşamadığını söyledi.

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