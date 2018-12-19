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Ünlü Yönetmenin Eski Sevgilisinden Skandal İtiraf: Üçlü İlişki Yaşıyorduk

7 saat önce

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın eski model sevgilisi, itirafıyla gündemi sarstı. Eski model, 16 yaşında ilişkiye başladıklarını ve ilişkiye başka bir kişinin daha dahil olduğunu itiraf etti.

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ÜNLÜ YÖNETMENİN ESKİ SEVGİLİSİNDEN 'ÜÇLÜ İLİŞKİ' İTİRAFI
ÜNLÜ YÖNETMENİN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ÜÇLÜ İLİŞKİ İTİRAFI
Oyuncu Christina Engelhardt, ünlü yönetmen Woody Allen'la daha 16 yaşındayken başlayan ve sekiz yıl süren bir ilişki yaşadıklarını söyledi.
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Şimdi 59 yaşında olan Christina Engelhardt, kendisi 16 yaşındayken, Woody Allen da 41 yaşındayken ilişki yaşadıklarını anlattı.
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Şimdi 83 yaşında olan yönetmen hakkında Hollywood Reporter'a konuşan Engelhardt, "Woody'ye saldırmıyorum. Açıklamam, bir adamı aşağı çekmek için değil. Aşk hikayem hakkında konuşuyorum. Bu beni olduğum kişi yapıyor. Pişman değilim" dedi.
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Engelhardt, Allen ile ilişkisinin 1976 yılında New York'ta bir restoranda kendisine telefon numarasını vermesiyle başladığını anlattı. Engelhardt'ın iddiasına göre, ünlü yönetmen numarayı almasından birkaç gün sonra telefon ederek Engelhardt'ı evine davet etti. İkili, yönetmenin Central Park yakınındaki evinde sık sık buluşmaya başladı.
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Engelhardt, "Perdeler hep kapalıydı. Manzara muhteşem değildi. Oraya manzara için gitmiyordum" dedi.
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Engelhardt ayrıca ilişkileri süresince ünlü yönetmenin iki kadın daha getirdiğini ve onlarla üçlü ilişkiye girdiğini de belirtti.
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Engelhardt, ilişkilerinin dördüncü yılında Allen'ın, kendisini yeni kız arkadaşı olarak oyuncu Mia Farrow'la tanıştırmasıyla büyük bir şok yaşadığını açıkladı. Kendisi Allen ile yaşamaya devam ederken, Allen'ın Farrow ile eşzamanlı ilişki yaşadığını anlattı.
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Mia Farrow'un kızı Dylan Farrow, bu yılın başlarında üvey babası Woody Allen'ın kendisini çocukken taciz ettiğini ve bu nedenle ceza almasını istediğini söylemişti. Woody Allen ise iddiaları yalanlayarak, "Kızıma hiçbir zaman cinsel tacizde bulunmadım" demişti.

»      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 10:16 

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YORUMLAR (5)
  • adnan şen: lanetlenen yahudilerin çoğu ayette de belirtiliyor hepsi değil o nedenle ben ve Müslümanlar yahudi düşmanı olamaz peygamberimiz zamanında da hep onlarla birlikte yaşamışlar ticaret yapmışlar yahudileri kötülemeyin bir Müslüman Sünni olarak yazıyorum Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır büyük resim: Peygamber efendimiz evinde yahudi ağırlamıştır o konuda haklısın ama yahudiler kendilerine gönderilen kitaplara uymamışlardır bir zamanlar kutsanmış olan yahudiler yaptıklarından dolayı lanetlenmişlerdir. 3 0 Yayından Kaldır
  • fayfitler: yahudi olmaktan başka hiç bir ayrıcalığı zekası yeteneği olmayan bir hilkat garibanı ama götürdüğü hatuna bak. dünyada cenneti yaşamış herif. her yahudi gibi tabiki. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır Diyarbakırlı: Aynen katılıyorum einstainde oyle Huble evrenin genişlediğini söylediği zaman onlaraca makale yazıp evren statiktir demiş sonra avrupadaki gözlem evleride aynı gözlemleri yapınca evrenin genişlediğini kabul etmek zorunda kalmış adamın bing bang tan haberi yok adamın kara deliklerden haberi yok adamı öylesine pofpofluyorlarki sanki binyılın dehasıymış gibi gösteriyorlar şişirbabam şişir 4 1 Yayından Kaldır


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