Milyoner YouTuber'a evlilik yaradı! Abone sayısı 100 milyonu aştı

1 YouTube'un en çok kazananları arasında yer alan PewDiePie kanalının sahibi Felix Kjellberg, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık sevgilisi vlogger Marzia Bisognin ile dünyaevine girmişti.

2 Rüya gibi bir düğünle çiftin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağarken, PewDiePie'nin YouTube kanalında yeni bir gelişme yaşandı.

3 Evlilik sonrası, Felix Kjellberg'in YouTube kanalında, gözle görülür bir artış yaşandı. Genç fenomenin abone sayısı 100 milyonu aştı.

4 Kjellberg, YouTube'da 100 milyon abone sayısına ulaşan ilk YouTuber oldu.

5 Instagram'da binlerce takipçisi olan Kjellberg, düğün fotoğraflarıyla ''Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım." notunu düşmüştü.

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