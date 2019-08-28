Son Dakika Haberleri: Milyoner YouTuber'a evlilik yaradı! Abone sayısı 100 milyonu aştı
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Milyoner YouTuber'a evlilik yaradı! Abone sayısı 100 milyonu aştı

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde 8 yıldır birlikte olduğu vlogger Marzia Bisognin ile dünyaevine giren ünlü YouTuber Felix Kjellberg'in YouTube'daki abone sayısı, yalnızca bir hafta içinde 100 milyonu aştı.

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YouTube'un en çok kazananları arasında yer alan PewDiePie kanalının sahibi Felix Kjellberg, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık sevgilisi vlogger Marzia Bisognin ile dünyaevine girmişti.
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Rüya gibi bir düğünle çiftin fotoğraflarına beğeni ve yorum yağarken, PewDiePie'nin YouTube kanalında yeni bir gelişme yaşandı.
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Evlilik sonrası, Felix Kjellberg'in YouTube kanalında, gözle görülür bir artış yaşandı. Genç fenomenin abone sayısı 100 milyonu aştı.
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Kjellberg, YouTube'da 100 milyon abone sayısına ulaşan ilk YouTuber oldu.
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Instagram'da binlerce takipçisi olan Kjellberg, düğün fotoğraflarıyla ''Evlendik!!! Çok mutluyum. Hayatımı böyle inanılmaz bir kadınla paylaşıyor olduğum için çok şanslıyım." notunu düşmüştü.
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Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:46 
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