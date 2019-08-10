Ünlü YouTuber'a şok hırsızlık iddiası: Tüm videoları çalıntı!

1 Başka büyük kanallarından esinlenilebilir, fikir alınabilir ama bu iddiaya göre Enes Batur'un yaptığı tamamen içeriğin kendisini direkt kopyalamak.

2 YouTube platformunda birçok büyük kanal bulunuyor fakat son dönemin en popüler kanal sahipleri: PewDiePie ve MrBeast. Bu iki kanaldan özellikle MrBeast, orijinal içerikleri ile dünyayı eğlendiriyor.

3 Türkiye'nin en büyük YouTube içerik üreticilerinden olan Enes Batur ise, JtonYouTube isimli YouTube kanalı sahibinin iddiasına göre meğer aylardır o iki YouTuber'ın içeriğini kopyalıyormuş.

4 İddia diyoruz ama JTonYouTube isimli kanal sahibi çok güçlü kanıtlarıyla bu iddiayı doğruluyor. Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturdu. Videoda Batur'un, PewDiePie'dan video çaldığını savundu.

5 Dünya bunu konuşuyor! Dış dünyaya yansıyan bu durum Enes Batur'u pek sevindirmedi. JTonYouTube'un hakkında yaptığı videoya telif atan ve videonun kaldırılmasını sağlayan Enes Batur'a tepkiler daha da büyüdü.

6 PewDiePie ve MrBeast'ten video fikirlerini kopyaladığını söyleyen video sahibi, Enes Batur'un gerçekleri gizlemek için videoyu kaldırttığını aktardı.

7 Konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Batur'a Türk kullanıcıları da sessiz kalmadı. Twitter'da kısa sürede TT oldu ve Batur, eleştiri yağmuruna tutuldu.

8 Enes Batur kimdir? Türk vlogger ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle attı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibi.

9 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti.