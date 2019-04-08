Son Dakika Haberleri: Ünlü YouTuber'ın, Doğum Videosu İzlenme Rekoru Kırdı

Ünlü YouTuber'ın, Doğum Videosu İzlenme Rekoru Kırdı

1 saat önce

Avustralya'da yaşayan 26 yaşındaki Sarah Stevenson, 30 saatlik ilk doğum macerasını anbean görüntülediği videosunu YouTube kanalında milyonlarca insanla paylaştı.

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Avustralya'da yaşam koçluğu ve fitness eğitmenliği yapan Sarah Stevenson'un milyonlarca hayranı var. Hamile olduğunu öğrendikten sonra takipçilerine doğum anlarını YouTube hesabında yayınlayağını söyleyen kadın dediğini yaptı. Ve duygusal doğum videosu 1,8 milyon kişi tarafından izlendi.
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2 milyona yakın kişinin izlediği doğum videosu ülkesinde oldukça popüler olan Sarah Stevenson'a ait.
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Kasılma ve doğum anlarını canlı yayınlayan 26 yaşındaki kadın milyonlarca abonesi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Bebeğini normal doğumla dünyaya getiren Sarah'ın doğum süreci 30 saat sürdü.
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Genç kadın 30 saat süren sancı sürecinin sonunda ise soluğu hastanede aldı ve bebeğini epidural yöntemle dünyaya getirdi.
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Tabii bu anlar da kayda alınıyordu.
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:35 

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YORUMLAR (11)
  • kazmacı: bu haber bu topraklarda duyuldu ya yarın sen yaparsın da türkiyeli yapamaz mı sandın bak biz de alasını yapanı ayarlayıp çıkartacak bulacak bu medya dedikleri ucube aha görürsün Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • chigolata: abartmaya gerek yok herhangibi bi hastanenin doğum kliniğine gittiğinizde bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • : bırakın ahlak bekçiliğini ya elin avustralyasında yaşanmış bir olay kültürel farklılıkları hala idrak edemediniz. ilgilenen gider hesabına bakar istemeyende önüne baksın niye geriliyorsunuz bu kadar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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