Son Dakika Haberleri: Ünlü YouTuber 'Milyoner Koca Nasıl Bulunur' Dersleri Veriyor

Ünlü YouTuber 'Milyoner Koca Nasıl Bulunur' Dersleri Veriyor

27 dakika önce

Sosyeteye girebilmek için estetik yaptırdı sonra Servet Okulu'nu kurdu, şimdi 'Lüks yaşam tarzı' dersleri vererek kadınlara 'Bir milyonerin nasıl avlanacağını' öğretiyor.

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Londra'da yaşayan 32 yaşındaki blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirmek amacıyla "School of Affluence" (Servet Okulu'nu) kurdu ve eğitmenlik yapmaya başladı.
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Yüksek sosyetede kabul edilmek için değişmek zorunda kaldığını söyleyen Bey, bu uğurda estetik operasyonlar yaptırdığını da açıklamaktan kaçınmadı.
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"Erkekler kadınları bir seks objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri 'cüzdan'dan ibaret görmesi normal" şeklindeki tartışmalı sözleriyle dikkat çeken Bey, verdiği röportajlarda lüks yaşama bir kez alışıldığında geri dönmenin zor olduğunu belirtti.
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YouTube kanalından da eğitimler veren Anna Bey, milyoner bir koca bulmak için yapılmaması gereken 5 hatayı da sıraladı:
YouTube kanalından da eğitimler veren Anna Bey, milyoner bir koca bulmak için yapılmaması gereken 5 hatayı da sıraladı:
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Ne iş yaptığını sormayın
Ne iş yaptığını sormayın
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Zengini etkilemeye çalışmayın
Zengini etkilemeye çalışmayın
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Servetiyle ilgili soru sormayın
Servetiyle ilgili soru sormayın
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Paranız hakkında konuşmayın
Paranız hakkında konuşmayın
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'Tanıştığıma memnun oldum' demeyin
Tanıştığıma memnun oldum demeyin
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»      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:01 

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