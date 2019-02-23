Ünlü YouTuber 'Milyoner Koca Nasıl Bulunur' Dersleri Veriyor

1 Londra'da yaşayan 32 yaşındaki blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirmek amacıyla "School of Affluence" (Servet Okulu'nu) kurdu ve eğitmenlik yapmaya başladı.

2 Yüksek sosyetede kabul edilmek için değişmek zorunda kaldığını söyleyen Bey, bu uğurda estetik operasyonlar yaptırdığını da açıklamaktan kaçınmadı.

3 "Erkekler kadınları bir seks objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri 'cüzdan'dan ibaret görmesi normal" şeklindeki tartışmalı sözleriyle dikkat çeken Bey, verdiği röportajlarda lüks yaşama bir kez alışıldığında geri dönmenin zor olduğunu belirtti.

4 YouTube kanalından da eğitimler veren Anna Bey, milyoner bir koca bulmak için yapılmaması gereken 5 hatayı da sıraladı:

5 Ne iş yaptığını sormayın

6 Zengini etkilemeye çalışmayın

7 Servetiyle ilgili soru sormayın

8 Paranız hakkında konuşmayın

9 'Tanıştığıma memnun oldum' demeyin