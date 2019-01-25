Ünlülerin Bacak Yogası Instagram'ı Kasıp Kavuruyor
19 dakika önce
Instagram'ın yeni trendinin öncüleri yine ünlü güzeller! Meghan Markle, Britney Spears ve Rosie Huntington-Whiteley'in yoga pozları Instagram'ın yeni trendi oldu. Gelin o unutulmaz paylaşımlara birlikte bakalım..
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Meghan Markle
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu. Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum" demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.
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Rosie Huntington-Whiteley
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:35
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