Ünlülerin Bacak Yogası Instagram'ı Kasıp Kavuruyor

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Meghan Markle

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu. Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum" demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.