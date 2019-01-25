Son Dakika Haberleri: Ünlülerin Bacak Yogası Instagram'ı Kasıp Kavuruyor

Ünlülerin Bacak Yogası Instagram'ı Kasıp Kavuruyor

19 dakika önce

Instagram'ın yeni trendinin öncüleri yine ünlü güzeller! Meghan Markle, Britney Spears ve Rosie Huntington-Whiteley'in yoga pozları Instagram'ın yeni trendi oldu. Gelin o unutulmaz paylaşımlara birlikte bakalım..

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Meghan Markle
Meghan Markle
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gündemden düşmeyen gelini Meghan Markle, evlenmeden önce verdiği yoga pozlarıyla gündeme gelmiş çok konuşulmuştu. Nişanlanmadan önce yogaya olan tutkusunu bir kadın dergisine anlatan Meghan, ''Yoga benim kanımda var, küçük yaşlardan beri hayatımın bir parçası. Formumu buna borçluyum" demişti. Düşesin hamileyken de yoga rutinine devam ettiği biliniyor.
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Casey Batchelor
Casey Batchelor
3
Casey Batchelor
Casey Batchelor
4
Jenna Dewan
Jenna Dewan
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Britney Spears
Britney Spears
6
Nina Dobrev
Nina Dobrev
7
Britney Spears
Britney Spears
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Hilaria Baldwin
Hilaria Baldwin
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Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whiteley
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Queen Bey
Queen Bey
11
Fearne Cotton
Fearne Cotton

»      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:35 

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