Ünlülerin Daha Önce Hiçbir Yerde Görmediğiniz Çocukluk Fotoğrafları!

1 Paris Hilton ve Nicky Hilton Güzel yıldız Paris Hilton, kız kardeşi Nicky Hilton ile çocukluk fotoğrafını instagram hesabından paylaştı.

2 Paris Hilton ve Nicky Hilton

3 Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian TV yıldızı Kim Kardashian ise ablası Kourtney Kardashian ile 1994 yılında henüz 13 yaşındayken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

4 Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

5 Miranda Kerr Genç model Miranda Kerr, Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlendi ve ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getirdi. Bebeğini yakın zamanda kucağına alan Kerr, kendi çocukluk fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

6 Miranda Kerr

7 Çağatay Ulusoy Şu sıralar Netflix'de yayınlanan 'Hakan: Muhafız' dizisiyle gündemde olan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihiyle birlikte çocukluk fotoğrafını paylaştı.

8 Çağatay Ulusoy

9 Kit Harington Game Of Thrones'ın yakışıklı oyuncusu Kit Harington'da çocukluk olmasa da gençlik dönemine ait bir kareyi paylaştı.

10 Kit Harington

11 Nusret Gökçe Sembol haline gelen Nusret Gökçe, ailesiyle olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

12 Nusret Gökçe

13 Tarkan Megastar Tarkan instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak ''Çok erken tanıdım

Çok erken tattım cilvesini kaderin

Zamansız büyüdüm

Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu ekledi.

14 İrem Derici Her daim kendisiyle barışık olduğunu belirten Derici, çocukluk fotoğrafını paylaşarak altına, ''Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana "Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye" dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle.

15 Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi' kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" notunu ekledi.

16 Beyonce Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluğuna ait bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

17 Meryem Uzerli Kocaman gözleriyle büyüleyen güzel oyuncu Meryem Uzerli'de çocukluk fotoğrafını paylaşanlar kervanına katıldı.

18 Meryem Uzerli

19 Amine Gülşe

20 Gonca Vuslateri

21 Çağla Şikel Çocukluğundan bir kareyle birlikte, ''En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar" notunu paylaştı Çağla Şıkel.

22 Ece Dizdar Başarılı oyuncu Ece Dizdar, tozlu raflardan çıkardığı çocukluk fotoğraflarını sevenleriyle paylaştı.

23 Ece Dizdar Paylaştığı fotoğrafa, "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı." mesajını da eklemeyi unutmadı.

24 Şahan Gökbakar Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdı. Takipçilerinden, değişmediğine yönelik birçok yorum aldı.

25 Beyazıt Öztürk Şu sıralar O Ses Türkiye'de görmeye başladığımız Beyazıt Öztürk, üniversite yıllarından bir kareyi paylaştı ve "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar" notunu düştü.

26 Begüm Kütük Yaşaroğlu Güzel oyuncu Begüm Kütük, ilkokul dönemine ait annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını sevenlerine açtı. Fotoğrafa ek olarak, "Anneciğimle 1990 falan olmalı" dedi.

27 Bülent İnal Başarılı oyuncu Bülent İnal, Instagram hesabından kendisiyle birlikte kardeşlerinin fotoğraflarını paylaştı.

28 Bülent İnal Fotoğrafa, "Abim, ablam, ben..." notunu düştü.

29 Nebahat Çehre Nebahat Çehre, Instagram hesabından #TBT etiketiyle 17 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

30 Nebahat Çehre Nebahat Çehre'nin sevenleri ise güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini belirten yorumlar yaptı.

31 Roda Irmak Kalkan Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olan Roda Irmak Kalkan Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

32 Roda Irmak Kalkan Fotoğrafın altına, ''Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003)'' notu ekledi.

33 Ryan Reynolds Deadpool serisinin yıldızı Ryan Reynolds, babasıyla birlikte çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını paylaştı.

34 Ryan Reynolds Blake Lively ile evli olan Reynolds, doğum gününde babasıyla çekilen bu fotoğrafını takipçilerine açtı.

35 Adele 90'lı yıllara damga vuran Spice Girls yani Baharat Kızlar hayranı Adele, grubun yılların ardından bir araya gelmesini bir fotoğrafla kutladı.





36 Adele Paylaştığı karede Adele, Spice Girls grubunun fotoğraflarıyla birlikte yer alıyor.

37 Mustafa Üstündağ 'Çukur' dizisiyle ekranlara gelen ve ilk bölümlerde öldürülen Mustafa Üstündağ, annesiyle birlikte bir kare yayınladı.

38 Mustafa Üstündağ ''Canım annem melaikem" notu ile fotoğrafı paylaştı.

39 Büşra Develi 'Fi' dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Büşra Develi, çocukluğundan bir anı paylaştı.

40 Büşra Develi

41 Murat Boz Murat Boz, Türk Eğitim Vakfı'nın burs kampanyasına destek amacıyla sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını paylaştı.

42 Murat Boz

43 Hadise Güzel şarkıcı Hadis'de Türk Eğitim Vakfı'nın burs kampanyası için çocukluk fotoğrafını paylaşanlardan.

44 Hadise Hadise, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

45 Ezgi Mola Ezgi Mola, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

46 Ezgi Mola

47 Demet Özdemir Özdemir, çocukluğundan bir kare paylaşarak, ''Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

48 Demet Özdemir

49 Mert Fırat Mert Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

50 Mert Fırat Kepli fotoğrafında uzun saç ve sakallı olduğu dikkat çeken Mert Fırat'ın fotoğrafını öğretmeni paylaştı.

51 Dua Lipa Genç yıldız Dua Lipa, çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte fotoğraf paylaştı.

52 Dua Lipa (En Sağda)

53 Ursula Corbero La Casa De Papel'in başarılı oyuncusu 28 yaşındaki Ursula Corbero, bebeklik fotoğrafını paylaşmıştı.

54 Ursula Corbero Fotoğrafı "Seni seviyorum anne" notuyla paylaştı.

55 Pınar Altuğ Altuğ, çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" diyerek paylaştı.

56 Pınar Altuğ

57 Hülya Avşar Avşar kızı, "Tombik Hülya" notunu ile fotoğrafını paylaştı.

58 Hülya Avşar

59 Acun Ilıcalı Başarılı iş adamı Acun Ilıcalı, eskilerden bir fotoğrafı paylaştı.