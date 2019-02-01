Son Dakika Haberleri: Ünlülerin Daha Önce Hiç Duymadığınız Gerçek İsimleri

Ünlülerin Daha Önce Hiç Duymadığınız Gerçek İsimleri

41 dakika önce

Birçok ünlü şöhreti yakalamadan önce, henüz yolun başındayken doğum isimlerini değiştirdi. Değiştirmeyenler ise gerçek isimlerini değil de farklı isimler kullanmayı tercih etti. İşte sahneden podyuma, televizyondan sinemaya, ünlülerin gerçek adları...

1
Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço - Barış Manço
Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço - Barış Manço
2
Şahabettin Mert Fırat - Mert Fırat
Şahabettin Mert Fırat - Mert Fırat
3
Neslihan Damla Akdemir - Danla Bilic
Neslihan Damla Akdemir - Danla Bilic
4
Hüseyin Yalın - Yalın
Hüseyin Yalın - Yalın
5
Neşe Ulus - Zara
Neşe Ulus - Zara
6
Muharrem Aydın Uğurlular - Kuşum Aydın
Muharrem Aydın Uğurlular - Kuşum Aydın
7
Makbule Hande Özyener - Hande Yener
Makbule Hande Özyener - Hande Yener
8
Niyazi Emre Altuğ - Emre Altuğ
Niyazi Emre Altuğ - Emre Altuğ
9
Fatih Karaca - Mabel Matiz
Fatih Karaca - Mabel Matiz
10
Hakan Recep Altun - Hakan Altun
Hakan Recep Altun - Hakan Altun
11
Arto - Arto Tunçboyacı
Arto - Arto Tunçboyacı
12
Nezihe Kalkan - Nez
Nezihe Kalkan - Nez
13
Bahattin Gündoğdu - Baha
Bahattin Gündoğdu - Baha
14
Fatma Uludan Canevi Türküsev - Niran Ünsal
Fatma Uludan Canevi Türküsev - Niran Ünsal
15
Onur Çakmak - Asena
Onur Çakmak - Asena
16
Rafet Yaşdut - Rafet El Roman
Rafet Yaşdut - Rafet El Roman
17
Engin Karademir - Berdam Mardini
Engin Karademir - Berdam Mardini
18
Yüksel Venedik - Cenk Eren
Yüksel Venedik - Cenk Eren
19
Naciye Yeliz Yeşilmen - Yeliz Yeşilmen
Naciye Yeliz Yeşilmen - Yeliz Yeşilmen
20
Fatma Yonca Evcimik - Yonca Evcimik
Fatma Yonca Evcimik - Yonca Evcimik

»      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:23 

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