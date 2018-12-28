Ünlülerin Merak Edilen Dövmeleri ve Anlamları

1 Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, beline 'yapabileceğine inandı ve yaptı' yazdırdı.



2 Caner Erkin Geçtiğimiz yıl oyuncu Şükran Ovalı ile evlenen Caner Erkin, güzel eşinin portresini koluna dövme olarak yaptırdı.



3 Neslihan Atagül 26 yaşındaki genç oyuncu Neslihan Atagül, dudağının içine eşi Kadir Doğulu'nun baş harfini dövme olarak yaptırdı. Instagram hesabından dövmesini paylaşıp, eşini etiketleyen Atagül, fotoğrafın altına " I know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) yazdı.



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5 Gökhan Özen Yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen de geçtiğimiz aylarda iki kızının adını sol koluna dövme yaptırmıştı. Özen'in dövmesinde Ada ve Derin yazıyor.



6 Şahan Gökbakar Recep İvedik serisiyle ünlenen komedyen Şahan Gökbakar'da koluna 2 yaşındaki oğlu Deniz Efe'nin portresini dövme olarak yaptırdı.



7 Hazal Kaya Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın Harry Potter hayranı olduğunu bilmeyen yok. Güzel oyuncu, serinin yedinci kitabı olan 'Harry Potter ve Ölüm Yadigarları'ndaki sembolü dövme olarak dövme olarak yaptırdı. Kaya, yeni dövmesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



8 Quaresma Beşiktaş'ın golcü yıldızı Quaresma, tam bir dövme delisi.

9 Quaresma, geçtiğimiz yıl ensesine Beşiktaş'ın simgesi olan kartal kanatlarını dövme olarak yaptırarak, ''O seni kanatlarıyla koruyacak ve sen onların altında güvende olacaksın'' yazdırdı.

10 Ezgi Mola Ezgi Mola, Kuki ve Suşi isimli köpeklerinin fotoğraflarını kaburgasına dövme olarak yaptırdı.

11 Yeşim Ceren Bozoğlu Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu yaptırdığı dövmesini son derece cüretkar bir poz ile takipçilerinin beğenisine sundu.



12 Gülşen Şarkıcı Gülşen, bileğine ilahi aşkınj simgesi "Her şey aşktan" yazan dövmesini yaptırdı.



13 Elçin Sangu Güzel oyuncu Elçin Sangu da yaptırdığı dövmeyi, "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem...senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notuyla takipçileri ile paylaştı.



14 Yıldız Asyalı Bir dönem Arda Kural'la fırtınalı bir aşk yaşayan Yıldız Asyalı dövmesinin anlamını "Karanlık güneş, ilk aşkımı temsilen yaptırdım" olarak açıkladı. Asyalı'nın dövmesini en büyük aşkı Arda Kural için yaptırdığı biliniyor.



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16 ANGELINA JOLIE Angelina Jolie tam bir dövme abidesi. Vücudunun pek çok yerinde dövme bulunan Jolie'nin vücudunda 6 çocuğunun doğum yerlerinin koordinatlarını yazdırdı. Jolie'nin en ünlü dövmesi ise, sol omzunun arkasında bulunan Khmer duası. Khmer duası, düşmanlarının ondan uzak durması, zenginliğin, sevenlerinin ve güzelliğin onu hiç terk etmemesi anlamına geliyor.



17 Jolie dövmelerini, dünyaca ünlü dövme sanatçısı Thai Monk'e yaptırıyor.

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19 Burcu Esmersoy Burcu Esmersoy, kurukafa dövmesini kapattırmak için ensesine ejderha dövmesi yaptırdı. Esmersoy yeni dövmesi için "Genç kızlık ruhu" dedi.

20 Murat Dalkılıç

21 Messi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Lionel Messi oğlu Thiago'nun el izini bacağına dövme olarak yaptırdı.

