Ünlülerin Instagram'daki En Sıcak Modası: Ateşli Sauna Pozu
51 dakika önce
Gün geçmiyor ki Instagram'da yeni bir akım başlamasın. İşte yeni trend alarmı: Saunada ter atarken poz vermek!
1
Chloe Khan ve arkadaşları
2
Ünlü dansçı Karen Clifton, şarkıcı Louise Redknapp, model Daisy Lowe ve dansçı Luba Mushtuk (Sol baştan)
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Aşk Adası TV programından Georgia Harrison
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Sophie Habboo ile Melissa Tattam
6
Sophia Kasaei, Holly Hagan, Charlotte Crosby ve Chloe Ferry
8
Büyük beden model Ashley Graham
11
Karen, Luba ve Janette Manrara
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:43
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