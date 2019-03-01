Son Dakika Haberleri: Ünlülerin Instagram'daki En Sıcak Modası: Ateşli Sauna Pozu

Ünlülerin Instagram'daki En Sıcak Modası: Ateşli Sauna Pozu

51 dakika önce

Gün geçmiyor ki Instagram'da yeni bir akım başlamasın. İşte yeni trend alarmı: Saunada ter atarken poz vermek!

1
Chloe Khan ve arkadaşları
Chloe Khan ve arkadaşları
2
Ünlü dansçı Karen Clifton, şarkıcı Louise Redknapp, model Daisy Lowe ve dansçı Luba Mushtuk (Sol baştan)
Ünlü dansçı Karen Clifton, şarkıcı Louise Redknapp, model Daisy Lowe ve dansçı Luba Mushtuk (Sol baştan)
3
Aşk Adası TV programından Georgia Harrison
Aşk Adası TV programından Georgia Harrison
4
Liz Hurley
Liz Hurley
5
Sophie Habboo ile Melissa Tattam
Sophie Habboo ile Melissa Tattam
6
Sophia Kasaei, Holly Hagan, Charlotte Crosby ve Chloe Ferry
Sophia Kasaei, Holly Hagan, Charlotte Crosby ve Chloe Ferry
7
Olivia Buckland
Olivia Buckland
8
Büyük beden model Ashley Graham
Büyük beden model Ashley Graham
9
Iskra Lawrence
Iskra Lawrence
10
Lea Michele
Lea Michele
11
Karen, Luba ve Janette Manrara
Karen, Luba ve Janette Manrara
12
Lady Gaga
Lady Gaga
13
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»      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:43 

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