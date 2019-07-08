Son Dakika Haberleri: Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları
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Ünlü isimlerin akıllara durgunluk veren gafları

2 saat önce

Kimi oyuncu, kimi şarkıcı, kimi sunucu... Alanları farklı olsa da hepsinin ortak noktası, zamanında ülke gündemine bomba gibi düşmüş olan gafları...

1
Burcu Esmersoy
Burcu Esmersoy
Bir dönem spor spikerliği yapan Burcu Esmersoy, "Spor bana, topuklu ayakkabı olmadan popoyu kaldırmayı öğretti.'' dedikten sonra, erkeklere dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu: "Top görünce kalakalıyorsunuz. Çok komik. Top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyorlar. Topu kıskanıyorum.''
2
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya
Serenay Sarıkaya, kendi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Kürk Mantolu Madonna' kitabının adını 'Kürk Mantıklı Madonna' yazınca sosyal medyada olay oldu. Okuduğunu belirttiği kitabın adını yanlış yazıp kullanıcılar arasında bir anda dalga konusu olan Sarıkaya, kitabın adını düzeltip gönderiyi tekrar paylaşmıştı.
3
Bülent Ersoy
Bülent Ersoy
14 yıl önce Bülent Ersoy'un kendi klibinde oynaması için düzenlediği manken elemelerinde, seçilen manken Bülent Ersoy'a, ''Teşekkür ederim Bülent bey'' demişti...
4
Yasemin Özilhan
Yasemin Özilhan
Doktorlar dizisindeki 'Ela' karakteriyle tanınan fakat şu an yalnızca çocuklarıyla ilgilenmek istediğini ve setleri özlemediğini belirten Yasemin Özilhan, stiliyle her zaman takdir toplayan ünlülerden olsa da, alışveriş tutkusu konusunda sarf ettiği şu cümleleri epey konuşulmuştu: ''Bazı ayakkabı ve kıyafetler çok fazla pahalı. Benim böyle takıntılarım yok. 3-5 bin TL'ye şıklık mümkün!''
5
Gülben Ergen
Gülben Ergen
Gülben Ergen, 2002 yılında Tarkan'ın 'Hüp' klibine yaptığı yorumla çok konuşulmuştu. Ergen, Tarkan'ın model Sinemis Candemir'le öpüştüğü sahne için, ''Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Tarkan'ın klibindeki o kızın yerinde olmak isterdim. Hiç aklımdan çıkmıyor!'' yorumunu yaptı. 2002 yılında Gülben Ergen ile yapılan bu röportaj, gazete manşetlerine ''Tarkan keşke beni de hüpleseydi!'' olarak yansıdı...
6
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş
'O Ses Türkiye' adlı ses yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Ebru Gündeş, Dersimli olduğunu belirten yarışmacıyı, ''Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim.'' sözleriyle ikna etmeye çalışmıştı.
7
Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın
''İstanbul'un beşte yarısını gezdim."
8
Emrah
Emrah
''Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim."
9
Yeliz Yeşilmen
Yeliz Yeşilmen
"Ben böceklerden çok korkuyorum, onların boynuzları beni çok etkiliyor."
10
İzzet Yıldızhan
İzzet Yıldızhan
"Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor."
11
Nihat Doğan
Nihat Doğan
''Nihat Doğan suda batmayan denizaltıdır."
12
Asena
Asena
''Salak olabilirim ama aptal asla!''
13
Ece Erken
Ece Erken
''Evet sevgili seyirciler, ikinci tura başlamadan önce birinci tura başlıyoruz...''
14
Halit Kıvanç
Halit Kıvanç
''Evet şimdi de huzurlarınıza İstanbul'un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan'ı çağırıyorum.''
15
Mahmut Tuncer
Mahmut Tuncer
''B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e ülent, Bursa'ya ursa derdik.''
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:50 
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