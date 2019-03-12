Son Dakika Haberleri: Unutulmaz Gençlik Dizisi Koçum Benim'in Cihan'ı,Son Haliyle Herkesi Şaşırttı

Unutulmaz Gençlik Dizisi Koçum Benim'in Cihan'ı,Son Haliyle Herkesi Şaşırttı

53 dakika önce

Koçum Benim, 17 yıl önce yayınlandığında reyting rekorları kırmasa da belli bir kesim tarafından çok sevilirdi. Dizideki genç oyuncular o yıllarda pek tanınmazken dizi sonrasında çoğunun yıldızı parlamıştı.

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Koçum Benim'in Cihan'ı Barış Aksavaş, 1977 İzmir'de Doğdu. 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden Mezun Oldu. 2000 Yılında, İstanbul'da Profesyonel Oyunculuk Hayatına Başladı.
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Koçum Benim'de her sınıfın olmazsa olmazı 'inek' tiplemesini canladıran oyuncuyu Yalancı Bahar dizisinde avukat rolünde hatırlayanlar olabilir.
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Çarpışma dizisinin kadrosuna dahil olan Barış Aksavaş, son görüntüsüyle herkesi şaşırtıyor.
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Barış Aksavaş, hayatını Ferahi Hanımla birleştirdi.
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Bu evlilikten bir de Atlas adında çocukları var.
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»      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:12 

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