Unutulmaz Gençlik Dizisi Koçum Benim'in Cihan'ı,Son Haliyle Herkesi Şaşırttı

Bu evlilikten bir de Atlas adında çocukları var.

Koçum Benim'in Cihan'ı Barış Aksavaş, 1977 İzmir'de Doğdu. 1999'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden Mezun Oldu. 2000 Yılında, İstanbul'da Profesyonel Oyunculuk Hayatına Başladı.

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