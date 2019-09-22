Uykusuzluğa iyi geliyor, karaciğerleri temizliyor! İşte muskatın mucizevi faydaları

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Cilt kusurlarından uykusuzluğa kadar birçok sağlık sorunuyla baş eden muskatın dozunda tüketilmesi de oldukça önemli. Çünkü fazla miktarda tüketilen muskat, çeşitli halüsinasyonlar görmenize neden olabilir. İşte muskatın mucizevi faydaları...