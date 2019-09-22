Uykusuzluğa iyi geliyor, karaciğerleri temizliyor! İşte muskatın mucizevi faydaları
48 dakika önce
Geleneksel Hint Mutfağı'nın vazgeçilmez baharatları arasında yer alan ve son zamanlarda Türkiye'de de yaygınlaşan muskat, doğru ölçüde kullanıldığı takdirde insan vücudu için inanılmaz faydalar sağlıyor.
1
Hint Mutfağı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan ve halk arasında küçük hindistan cevizi olarak anılan muskat meyvesi, insan bedenine sağladığı mucizevi faydalarla, son zamanlarda Hollanda ve Türk Mutfağı'nın da yaygın tatları arasında yer alıyor.
2
Cilt kusurlarından uykusuzluğa kadar birçok sağlık sorunuyla baş eden muskatın dozunda tüketilmesi de oldukça önemli. Çünkü fazla miktarda tüketilen muskat, çeşitli halüsinasyonlar görmenize neden olabilir. İşte muskatın mucizevi faydaları...
3
Yemeklere baharat olarak eklendiğinde, ağrı kesici özelliğe sahiptir.
4
Lif içeriği sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur.
5
Yorgunluk ve stres durumlarında tüketildiğinde, beyin uyarıcı olarak etkili olur.
6
Toksinlerin böbreklerden atılmasına yardımcı olur, böbrek taşı oluşumunu engeller.
7
Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
8
Diş eti ve ağız yaralarının iyileşmesinde etkilidir.
9
Siyah nokta ve aknelerin temizlenmesine yardımcı olur.
10
Birçok diş macunu bileşeninde bulunan muskat, ağız kokusu ve kötü nefesin tedavisinde oldukça etkilidir.
11
Kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar.
12
Alzheimer hastalığının tedavisinde hafızayı güçlendirici etkiye sahiptir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
22.9.2019 09:20:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uykusuzluğa iyi geliyor, karaciğerleri temizliyor! İşte muskatın mucizevi faydaları