Uyuşturucu Baronu Escobar'ın Evi 3 Saniyede Yerle Bir Oldu

1 Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başkent Bogota'da uzun süre ikamet ettiği Monaco binası, 375 kilo patlayıcı ile 3.2 saniyede yıkıldı. Bölge sakinlerinden Amparo Palacio, "Bunun nihayet sona erdiğine minnettarım. Turistlerin binayı izlemeye, fotoğraf çekmeye, sanki harika bir şeymiş gibi göstermeye gelmelerinden yorulmuştuk" dedi.

2 Kolombiya Medellin Belediye Başkanı 1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi, Monaco Apartmanı'nıyla ilgili bu bilgiyi Özel Varlık İdaresine ilettiği duyuruldu.





3 Açıklamada, apartmanın daha önce kentteki güvenlik sekreterliğine tahsis edilmesinin düşünüldüğü söylendi. Fakat binanın onarım masraflarının yüksekliği nedeniyle bundan vazgeçildiği bildirildi. Belediye Başkanı Gutierrez, "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti." diyerek rahatsızlığını belirtmişti.

4 Binanın 1989-1993 yıllarında yaşanan uyuşturucu karteli savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alan yapılması amacıyla yıkılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, binanın yıkılması ile aynı zamanda kenti ziyaret edenlerin, Escobar'ın kullandığı evleri ve mekanları görmeleri için düzenlenen turistik turların da sona ereceği bildirildi. Medellin kartelinin rakibi Cali karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için bu binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenledi.

5 Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtuldu. O gün geldi ve beklenen yıkım gerçekleşti. Hakkında pek çok dizi ve film çekilen Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın başkent Bogota'da ikamet ettiği Monaco binası yıkıldı.

6 Yerel saatle 11.50'de patlatılan binanın yıkım işlemleri sabah saat 06.00'da başladı.

7 Binanın çevresi 100 metreye kadar tahliye edildi. Yıkımda toplam bin 500 kişi ve Afet Risk Yönetimi İdaresi Başkanlığı uzmanları yer aldı.