Son Dakika Haberleri: Uyuşturucudan ölmek üzereydi, İngiltere güzeli seçildi!
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Uyuşturucudan ölmek üzereydi, İngiltere güzeli seçildi!

1 saat önce

Uyuşturucu bağımlılığından sokaklarda yatan ve çok kilo kaybeden 25 yaşındaki Atlanta Wilsher, İngiltere'deki Miss England Güzellik Yarışması'nın 56 finalistinden biri oldu.

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Yaşadığı ağır depresyon sonrasında henüz 18 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı olan, Atlanta Wilsher, şimdi 25 yaşında ve Miss England Güzellik Yarışması finalistlerinden biri.
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Atlanta'nın, bale öğretmeni de olan annesi Jane Penfold, yedi yıldır uyuşturucu bağımlısı olan kızını bu bataklıktan kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı.
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Jane, kızını eroin alışkanlığıyla yüzleşmeye zorladıktan sonra 2017 yılında Jeremy Kyle Show'a çıkardı ve yardım istedi.
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Atlanta, bir ay rehabilitasyon merkezinde yattı ve sonrasında çiftlikte çalışmaya başlayarak kötü alışkanlıklarından uzaklaşmaya başladı.
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Kızını sokaklardan alıp eve getiren anne, uyguladığı iyileşme programının ardından, hayata motive olan kızını güzellik yarışmasına katılmaya ikna etti.
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Atlanta, şimdi Miss England Güzellik Yarışması finalistlerinden biri.
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Tek isteği ise diğer uyuşturucu bağımlısı gençler için örnek olup farkındalık yaratmak..
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Annesinin elinden tuttuğu o ilk zamanlarda hayatının artık hiç bir şekilde değişeceğine inanmadığını söyleyen Atlanta, 2017 yılında hayatını kaybeden erkek arkadaşının ardından daha fazla uyuşturucu kullanmaya başladığını, artık yemek yemediğini ve günden güne eridiğini söyledi.
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Atlanta, annesinin defalarca kendisini kurtarmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını, geçen sene kendisini caddelerden alıp eve getirdiğinde bu kez kendisinde bazı şeyleri değiştirme gücü bulduğunu, annesinin teşviki ile güzellik yarışmasına katıldığını finalist olduğunu duyunca sevinçten havalara uçtuğunu söyledi.
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Atlanta, uyuşturucudan kurtulmak için kendisine uygulanan hiçbir programın annesinin gösterdiği sevgi kadar işe yaramadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:08 
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YORUMLAR (1)
  • 34: rabbim nerde varsa hepsini kurtarsın inşallah.evlatlarımızı ve gençlerimizi bu illetten uzak etsin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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