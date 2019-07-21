Son Dakika Haberleri: Uzmanlardan olay iddia: Yakın zamanda cinsel ilişki robotları aramızda yürüyecek
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Uzmanlardan olay iddia: Yakın zamanda cinsel ilişki robotları aramızda yürüyecek

1 saat önce

Cinsel ilişki robotları uzmanı Dollbanger, yakın gelecekte cinsel ilişki robotlarının insanlardan ayırt edilemeyeceğini ve aramızda yürüyebileceğini öne sürdü.

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Cinsel ilişki robotları uzmanı Brick Dollbanger, cinsel ilişki robotlarının yakın gelecekte, düşünme süreçleri de dahil olmak üzere, sosyal ve fiziksel anlamda insanlardan bir farkı kalmayacağını söyledi.
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Dollbanger, "Birkaç yıl içinde sokakta aramızda yürüyeceklerini bilecek kadar robotlar hakkında bilgi sahibiyim" dedi.
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Robotların her şekilde sosyal hayatta yer alabileceğini söyleyen Dollbanger, "Yüz yıl içinde onları insanlardan ayıramayacağız" şeklinde konuştu.
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Dollbanger'in tahminleri, yapay zeka tabanlı cinsel ilişki robotu Harmony üzerinde yaptığı testlerden kaynaklanıyor. Harmony, ilişki sırasında gözlerini kırpıyor ve kafasını hareket ettirebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:08 
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