Vefakar köpeğin inadı yürek sızlatıyor! 18 aydır sahibinin öldüğü yeri terk etmiyor!

1 Zorlu şartlar, açlık, rahat bir yuva özlemi hiçbiri umrunda değildi. Mevsimler geçti ama bu vefalı köpek sahibinin hayatını kaybettiği kaldırım kenarını terk etmedi.

2 Yunanistan'ın Nafpaktos şehrindeki köpek 18 aydır sahibinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bu noktada yaşıyor.

3 Köpeğin yol kenarında yaşadığını gören bazı vatandaşlar köpeği evlerine götürüp sahiplenmek istedi ama köpek tüm uğraşlara rağmen sahibinin öldüğü yeri terk etmek istemedi. Çevredeki vatandaşlar köpeğin rahat etmesi için küçük bir kulübe inşa edip köpeğe her gün yemek veriyor.

