Vicdansız anne, yeni doğmuş bebeğini poşete koyduktan sonra ölüme terk etti!
1 saat önce
Rusyada, 36 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, yeni doğmuş bebeğini bir poşete koyarak, civarda bulunan marketin arka tarafına attı.
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Rusya'nın Cheremshan köyünde, 36 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, yeni doğmuş bebeğini plastik bir poşetin içine koyduktan sonra civarda bulunan bir süpermarketin arka tarafına attı. Bebek, market müdürü tarafından bulundu.
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Görüntülerde, annenin bebeği bıraktıktan bir süre sonra tereddüt ederek bebeğin başında yürüdüğü, daha sonra bebeği bırakarak gittiği görülüyor.
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Market çalışanlarının haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
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Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis tarafından bulunan anne hakkında soruşturma açıldı. Anne, soruşturma bitene kadar ev hapsinde tutulacak.
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10.9.2019 15:51:55. #1.12#
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