Victoria's Secret'ın Eski Meleği Shanina Shaik, Üstsüz Sokağa Çıktı

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Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, geçtiğimiz gün giyindiği açık saçık tarzını hayranlarıyla paylaştı. 28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.