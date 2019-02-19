Victoria's Secret'ın Eski Meleği Shanina Shaik, Üstsüz Sokağa Çıktı
47 dakika önce
Victoria Secret'ın eski modeli 28 yaşındaki esmer güzeli Shanina Shaik, cesur kıyafetiyle sınırları zorladı.
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Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, geçtiğimiz gün giyindiği açık saçık tarzını hayranlarıyla paylaştı. 28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.
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Eski Victoria Secret güzeli paylaştığı bu karelerİ "Rock N Rolla olmak ister misin?" notuyla paylaştı. Bu kareler, hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:58
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