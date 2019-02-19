Son Dakika Haberleri: Victoria's Secret'ın Eski Meleği Shanina Shaik, Üstsüz Sokağa Çıktı

Victoria's Secret'ın Eski Meleği Shanina Shaik, Üstsüz Sokağa Çıktı

47 dakika önce

Victoria Secret'ın eski modeli 28 yaşındaki esmer güzeli Shanina Shaik, cesur kıyafetiyle sınırları zorladı.

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Victoria's Secret modeli Shanina Shaik, geçtiğimiz gün giyindiği açık saçık tarzını hayranlarıyla paylaştı. 28 yaşındaki güzel, hafif makyajlı yüzünü ve açık bıraktığı dalgalı saçlarını; dar deri pantolon ve göğüslerini açık bırakan sadece siyah deri bir ceketle tamamladı.
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Eski Victoria Secret güzeli paylaştığı bu karelerİ "Rock N Rolla olmak ister misin?" notuyla paylaştı. Bu kareler, hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:58 

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