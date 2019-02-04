Victoria's Secret Meleğinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Onunlayken Vücudumu Uyuşturuyordum

1 Geçtiğimiz aylarda çıkardığı, hayatını anlattığı kitabıyla fırtınalar koparan Gisele Bündchen bu kez de bir dergiye yaptığı açıklamalar magazin gündeme damgasını vurdu.

2 2000-2005 yılları arasında aktör Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşayan Gisele Bündchen bu ilişki sırasında yaşadıklarını anlattı.

3 Leonardo Di Caprio, ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Gisele Bündchen ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.

4 Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model Leonardo'nunsa buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.

5 "Onunlayken alkol ve sigara tüketip, vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi

6 Gisele'in şimdilerde gıptayla bakılan bir evliliği ve çocukları var.

7 Gisele, Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evli.

8 İŞte Gisele'in mutlu aile tablosu... Çocukları Vivian Lake Brady, John Edward Thomas Moynahan, Benjamin Brady ile...

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