Son Dakika Haberleri: Victoria's Secret Meleğinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Onunlayken Vücudumu Uyuşturuyordum

Victoria's Secret Meleğinden Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Onunlayken Vücudumu Uyuşturuyordum

41 dakika önce

Victoria's Secret mankeni olarak tanıdığımız Gisele Bündchen, bir süre önce yazdığı kitapta hayatıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu Leonardo Di Caprio ile birlikteyken yaşadıklarıyla olay yarattı.

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Geçtiğimiz aylarda çıkardığı, hayatını anlattığı kitabıyla fırtınalar koparan Gisele Bündchen bu kez de bir dergiye yaptığı açıklamalar magazin gündeme damgasını vurdu.
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2000-2005 yılları arasında aktör Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşayan Gisele Bündchen bu ilişki sırasında yaşadıklarını anlattı.
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Leonardo Di Caprio, ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Gisele Bündchen ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.
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Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model Leonardo'nunsa buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.
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"Onunlayken alkol ve sigara tüketip, vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi
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Gisele'in şimdilerde gıptayla bakılan bir evliliği ve çocukları var.
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Gisele, Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile evli.
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İŞte Gisele'in mutlu aile tablosu... Çocukları Vivian Lake Brady, John Edward Thomas Moynahan, Benjamin Brady ile...
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»      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:18 

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