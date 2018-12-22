Victoria's Secret Meleğinin Makyajsız Halini Görenler Hayal Kırıklığına Uğruyor
26 dakika önce
Güzelliğiyle baş döndüren Vitoria's Secret meleklerinden Taylor Hill'in makyajsız halini görenler inanamıyor. Hill makyajını çıkarınca adeta bambaşka birine dönüşüyor.
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Victoria's Secret'ın 22 yaşındaki güzel meleği Taylor Hill, bir süredir sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğraflarla dikkat çekiyor.
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Hill'in makyajsız halini gören çoğu kişi şaşırıyor. Çünkü bambaşka birine dönüşüyor.
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Güzel modelin bu makyajlı fotoğrafına dikkatli bakın ve aşağıdaki makyajsız halleriyle karşılaştırıp, kararı siz verin.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10
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