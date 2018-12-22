Victoria's Secret Meleğinin Makyajsız Halini Görenler Hayal Kırıklığına Uğruyor

Victoria's Secret'ın 22 yaşındaki güzel meleği Taylor Hill, bir süredir sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Hill'in makyajsız halini gören çoğu kişi şaşırıyor. Çünkü bambaşka birine dönüşüyor.

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Güzel modelin bu makyajlı fotoğrafına dikkatli bakın ve aşağıdaki makyajsız halleriyle karşılaştırıp, kararı siz verin.