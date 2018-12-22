Son Dakika Haberleri: Victoria's Secret Meleğinin Makyajsız Halini Görenler Hayal Kırıklığına Uğruyor

Victoria's Secret Meleğinin Makyajsız Halini Görenler Hayal Kırıklığına Uğruyor

26 dakika önce

Güzelliğiyle baş döndüren Vitoria's Secret meleklerinden Taylor Hill'in makyajsız halini görenler inanamıyor. Hill makyajını çıkarınca adeta bambaşka birine dönüşüyor.

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Victoria's Secret'ın 22 yaşındaki güzel meleği Taylor Hill, bir süredir sosyal medyada paylaştığı makyajsız fotoğraflarla dikkat çekiyor.
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Hill'in makyajsız halini gören çoğu kişi şaşırıyor. Çünkü bambaşka birine dönüşüyor.
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Güzel modelin bu makyajlı fotoğrafına dikkatli bakın ve aşağıdaki makyajsız halleriyle karşılaştırıp, kararı siz verin.
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 

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