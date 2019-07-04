İstanbul'a gelen Victoria's Secret meleği çıplak poz verdi!

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İsveçli Victoria Secret meleği Elsa Hosk, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi Victoria's Secret meleği olan arkadaşı Jasmine Tookes ile İstanbul'a geldi.
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Ayasofya, Kapalıçarşı, Galata Kulesi gibi İstanbul'un önemli sembollerini ziyaret eden güzel model, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaştı.
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Hosk, sevgilisi Tom Daly ile birlikte İstanbul'da bir otelde havuz sefası yaptı.
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İstanbul paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hosk, göğüslerini elleriyle kapattığı ayna pozuyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi olan güzel modelin bornozlu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
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1988 yılında İsveç'te doğan Hosk, Victoria's Secret markasının 1 milyon dolarlık fantezi sütyenini takarak şöhretin kapılarını aralamıştı.
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Dolge & Gabanna, Dior, Guess gibi birçok ünlü markanın reklam yüzü olan Hosk, 2011 ve 2018 yılları arasında Victoria's Secret'ın yıllık şovlarında yer aldı.
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Modelliğe 14 yaşındayken İsveç'te adım atan Hosk, şimdilerde New York'ta yaşıyor.