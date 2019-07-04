Son Dakika Haberleri: İstanbul'a gelen Victoria's Secret meleği çıplak poz verdi!
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İstanbul'a gelen Victoria's Secret meleği çıplak poz verdi!

2 saat önce

30 yaşındaki İsveçli Victoria's Secret meleği Elsa Hosk, meslektaşı Jasmine Tookes ile İstanbul turuna çıktı. İstanbul gezisinden her anı Instagram hesabından paylaşan güzel model, ayna karşısında verdiği çıplak pozla büyük beğeni topladı.

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İsveçli Victoria Secret meleği Elsa Hosk, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi Victoria's Secret meleği olan arkadaşı Jasmine Tookes ile İstanbul'a geldi.
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Ayasofya, Kapalıçarşı, Galata Kulesi gibi İstanbul'un önemli sembollerini ziyaret eden güzel model, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaştı.
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Hosk, sevgilisi Tom Daly ile birlikte İstanbul'da bir otelde havuz sefası yaptı.
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İstanbul paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hosk, göğüslerini elleriyle kapattığı ayna pozuyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi olan güzel modelin bornozlu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.
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1988 yılında İsveç'te doğan Hosk, Victoria's Secret markasının 1 milyon dolarlık fantezi sütyenini takarak şöhretin kapılarını aralamıştı.
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Dolge & Gabanna, Dior, Guess gibi birçok ünlü markanın reklam yüzü olan Hosk, 2011 ve 2018 yılları arasında Victoria's Secret'ın yıllık şovlarında yer aldı.
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Modelliğe 14 yaşındayken İsveç'te adım atan Hosk, şimdilerde New York'ta yaşıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:33 
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