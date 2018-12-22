Son Dakika Haberleri: Victoria Secret'ın Güzeller Güzeli Meleğini Kilolu Diye Çekime Kabul Etmediler

Victoria Secret'ın Güzeller Güzeli Meleğini Kilolu Diye Çekime Kabul Etmediler

5 saat önce

Victoria Secret'ın ateşli meleği Nina Agdal'ı, "fit değilsin" diyerek katalog çekimine dahil etmediler.

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'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM
Agdal, yaptığı açıklamada şunları söyledi : Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım.
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FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI
FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI
Agdal'ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.
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İddiaya göre Agdal'ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi. 26 yaşındaki model, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" dedi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:23 

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