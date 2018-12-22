Victoria Secret'ın Güzeller Güzeli Meleğini Kilolu Diye Çekime Kabul Etmediler

1 'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM' Agdal, yaptığı açıklamada şunları söyledi : Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım.

2 FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI Agdal'ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.

3 İddiaya göre Agdal'ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi. 26 yaşındaki model, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" dedi.

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