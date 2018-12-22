Victoria Secret'ın Güzeller Güzeli Meleğini Kilolu Diye Çekime Kabul Etmediler
5 saat önce
Victoria Secret'ın ateşli meleği Nina Agdal'ı, "fit değilsin" diyerek katalog çekimine dahil etmediler.
1
'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'
Agdal, yaptığı açıklamada şunları söyledi : Bugün hayal kırıklığına uğradım ve bu sektörün sert gerçekliği yüzünden dehşete düştüm. Birkaç ay önce, inandığım yaratıcı bir ekiple çalışmaya karar verdim ve birlikte çalışacağımız için heyecanlıydım.
2
FARKINDALIK YARATMAK İÇİN AÇIKLADI
Agdal'ın hayal kırıklığının nedeni ise bir katalog çekimine yeterince fit olmadığı gerekçesiyle kabul edilmemesiydi.
3
İddiaya göre Agdal'ın fotoğraflarından daha kilolu olduğu ve marka için uygun görülmediği söylendi. 26 yaşındaki model, "Benden daha büyük bir konunun farkındalığı için bunu yayınlamaya karar verdim" dedi.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:23
Diğer Galeriler
Victoria's Secret Meleğinin Makyajsız Halini Görenler Hayal Kırıklığına Uğruyor
Bu Ülkede Bahşiş Bırakmak Hakaret Sayılıyor! İşte Ülkelere Göre Bahşiş Oranları
Ünlü Güzeller Bu Pozlarla Instagram'ı Sarstı! İşte 2018'in En Ateşli Paylaşımları
Noel Kutlamaları Sokaklara Taştı! Alkolün Etkisiyle Kendinden Geçen İngilizlerden İlginç Kareler