Vücuduna yaptırdığı dövmelere 140 bin TL harcayan fenomenin son hareketi kan dondurdu!

1 Sıra dışı olmak için şimdiye kadar vücuduna yaptırdığı dövmelere 20 bin pound (yaklaşık 140 bin TL) harcayan 24 yaşındaki Instagram fenomeni Amber Luke, son yaptırdığı dövmeyle tüyler ürpertti.

2 Daha öncelerde, ejderhaya benzemek istediği için gözlerine mürekkep enjekte eden Avustralyalı fenomen, yanağına, Hristiyan inancına göre şeytanı simgelediğine inanılan 666 rakamının dövmesini yaptırdı.

3 Luke, Hollywood'da yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

4 Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan Luke'a bazı takipçileri dövmenin çok yakıştığını söylerken, bazı takipçileri ise ''Güzel bir kadınsın, yüzüne kıyma'' gibi yorumlar yaptı.

5 Amber Luke ise ''Yüz benim yüzüm, istediğimi yaparım'' şeklinde karşılık verdi.

6 Instagram'da 170 bin takipçisi bulunan Amber Luke'un dilini ortadan ikiye böldürmesi de, bir dönem takipçilerini dehşete düşürmüştü.

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