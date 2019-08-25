Son Dakika Haberleri: Vücuduna yaptırdığı dövmelere 140 bin TL harcayan fenomenin son hareketi kan dondurdu!
Son Dakika Fotogaleri

Vücuduna yaptırdığı dövmelere 140 bin TL harcayan fenomenin son hareketi kan dondurdu!

1 saat önce

Vücudundaki dövmelere 20 bin pound (yaklaşık 140 bin TL) harcayan 24 yaşındaki Instagram fenomeni Amber Luke, son dövmesiyle tüyler ürpertti.

1
Sıra dışı olmak için şimdiye kadar vücuduna yaptırdığı dövmelere 20 bin pound (yaklaşık 140 bin TL) harcayan 24 yaşındaki Instagram fenomeni Amber Luke, son yaptırdığı dövmeyle tüyler ürpertti.
2
Daha öncelerde, ejderhaya benzemek istediği için gözlerine mürekkep enjekte eden Avustralyalı fenomen, yanağına, Hristiyan inancına göre şeytanı simgelediğine inanılan 666 rakamının dövmesini yaptırdı.
3
Luke, Hollywood'da yaptırdığı dövmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
4
Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan Luke'a bazı takipçileri dövmenin çok yakıştığını söylerken, bazı takipçileri ise ''Güzel bir kadınsın, yüzüne kıyma'' gibi yorumlar yaptı.
5
Amber Luke ise ''Yüz benim yüzüm, istediğimi yaparım'' şeklinde karşılık verdi.
6
Instagram'da 170 bin takipçisi bulunan Amber Luke'un dilini ortadan ikiye böldürmesi de, bir dönem takipçilerini dehşete düşürmüştü.
7
8
9
10
11
12
13
14
15



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Cinsellik itirafıyla çok konuşulan büyük beden model, çıplak fotoğrafını paylaştı! Emekliye 480 TL zam yolda! En düşük emekli maaşı bakın ne kadar olacak Kimseyi umursamadılar! Dua Lipa, yeni aşkı Anwar Hadid'le dudak dudağa görüntülendi Dünyaca ünlü tasarımcı Kimberley Garner, bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vücuduna yaptırdığı dövmelere 140 bin TL harcayan fenomenin son hareketi kan dondurdu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]