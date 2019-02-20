Son Dakika Haberleri: Vücut Geliştiricisinin Acı Sonu! Minik Yavrusu Doğduktan Birkaç Ay Sonra Vefat Etti

Vücut Geliştiricisinin Acı Sonu! Minik Yavrusu Doğduktan Birkaç Ay Sonra Vefat Etti

23 dakika önce

Vücut geliştirme sporuna gönül veren 37 yaşındaki tır şöförü Ben Harnett, 24 yaşındaki karısı Emma ve çocuğunu geride bırakarak hayata gözlerini yumdu.

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37 yaşındaki tır şöförü Ben Harnett'ın en büyük hobisi vücut geliştirmeydi.
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37 yaşındaki Harnett, 9 ay önce evlendi.
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Harnett'in çok sevdiği karısından bir de kız çocuğu dünyaya geldi.
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Bebeği Garcia'yı öyle çok seviyordu öyle ki her anını paylaşıyordu.
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Hayatında her şey yolunda gidiyordu.
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Sadece biraz kilo almıştı bunun için düzenli yemek yiyor, eskisi gibi atletik vücuda sahip olmak için çalışıyordu.
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Harret, 24 yaşındaki karısı Emma ve çocuğunu geride bırakarak hayata gözlerini yumdu.
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Ben Harnett'in cansız bedeni babası tarafından bulundu.
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Ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Ama ölümüyle ilgili şüphenilen tek şey protein tozları..
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Ben'in annesi 62 yaşındaki Tish, "onsuz bir daha asla aynı olamam" diyerek acısını ifade etti.
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Ben'in ailesi "Bir daha asla başka bir Ben olmaycağını bilmek çok acı verici."
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Annesi, "Ben karısı Emma'yı çok severdi, ailesine düşkündü bizlerle vakit geçirmeyi çok severdi" dedi.
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Babası, "Ben, bebeği ile ilgili sık sık paylaşım yapardı, çünkü onu çok sever, gurur duyardı" dedi.
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Ben Harnett için çalıştığı spor salonunda cenaze töreni düzenlenecek. Ayrıca takipçileri sosyal medya aracılığıyla minik yavrusu Garcia'nın ilerideki okul masrafları için bağış kampanyası başlattı.

»      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:20 

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