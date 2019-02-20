Vücut Geliştiricisinin Acı Sonu! Minik Yavrusu Doğduktan Birkaç Ay Sonra Vefat Etti

1 37 yaşındaki tır şöförü Ben Harnett'ın en büyük hobisi vücut geliştirmeydi.

2 37 yaşındaki Harnett, 9 ay önce evlendi.

3 Harnett'in çok sevdiği karısından bir de kız çocuğu dünyaya geldi.

4 Bebeği Garcia'yı öyle çok seviyordu öyle ki her anını paylaşıyordu.

5 Hayatında her şey yolunda gidiyordu.

6 Sadece biraz kilo almıştı bunun için düzenli yemek yiyor, eskisi gibi atletik vücuda sahip olmak için çalışıyordu.

7 Harret, 24 yaşındaki karısı Emma ve çocuğunu geride bırakarak hayata gözlerini yumdu.

8 Ben Harnett'in cansız bedeni babası tarafından bulundu.

9 Ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Ama ölümüyle ilgili şüphenilen tek şey protein tozları..

10 Ben'in annesi 62 yaşındaki Tish, "onsuz bir daha asla aynı olamam" diyerek acısını ifade etti.

11 Ben'in ailesi "Bir daha asla başka bir Ben olmaycağını bilmek çok acı verici."

12 Annesi, "Ben karısı Emma'yı çok severdi, ailesine düşkündü bizlerle vakit geçirmeyi çok severdi" dedi.

13 Babası, "Ben, bebeği ile ilgili sık sık paylaşım yapardı, çünkü onu çok sever, gurur duyardı" dedi.