Son Dakika Haberleri: Vücut pozitifliğini arttırmak için kalçasının büstünü yaptırdı! Misafirlerine sergiliyor
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Vücut pozitifliğini arttırmak için kalçasının büstünü yaptırdı! Misafirlerine sergiliyor

10 saat önce

Evlilik, 3 çocuk derken eski fit vücudunu kaybeden Tina Brown, üçüncü çocuğunun ardından vücuduyla ilgili özgüven problemleri yaşadı. Vücuduyla barışan, kendini olduğu gibi kabul eden Tina, bunu kutlamak için kalçasının büstünü yaptırdı.

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Doğum kilolarından sonra doğum sonrası depresyona giren İngiliz kadın, vücudunu olduğu gibi kabul etmeye başlayınca ilginç bir yola başvurdu. Kalçasının alçısını çıkarttıran 3 kız annesi Tina, bu kalça kalıbının çocuklarına vücut pozitifliği sağlamaya yardımcı olacağı umuyor.
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Tina neden böyle bir şey yaptığını ise şöyle açıklıyor: ''Kalçalarım vücudumun her zaman en sevdiğim parçası oldu. Ancak doğum sonrası hem vücudumu hem de kalçalarımı sevmemeye başladım. Depresyona girdiğimi söylesem abartmış olmam, çünkü bir dönem hiç evden çıkmadım. Ancak sosyal medyada vücudunu her şeye rağmen seven kadınlar beni kendime getirdi. Bu bana kendimi her zaman sevmek için harika bir hatırlatma oldu. Ne yazık ki biz kadınlar vücudumuzu sevmeyi başaramıyoruz. Ancak bu kalıp bana her zaman mutlu olmayı öğretecek hatta kızlarıma bile.''
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İçi dökme taşla doldurulan, altın efekti veren bir boya ile boyanan kalıbın yapım aşaması üç ay sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 10:00 
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