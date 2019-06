Vücut pozitifliğini arttırmak için kalçasının büstünü yaptırdı! Misafirlerine sergiliyor

2

Tina neden böyle bir şey yaptığını ise şöyle açıklıyor: ''Kalçalarım vücudumun her zaman en sevdiğim parçası oldu. Ancak doğum sonrası hem vücudumu hem de kalçalarımı sevmemeye başladım. Depresyona girdiğimi söylesem abartmış olmam, çünkü bir dönem hiç evden çıkmadım. Ancak sosyal medyada vücudunu her şeye rağmen seven kadınlar beni kendime getirdi. Bu bana kendimi her zaman sevmek için harika bir hatırlatma oldu. Ne yazık ki biz kadınlar vücudumuzu sevmeyi başaramıyoruz. Ancak bu kalıp bana her zaman mutlu olmayı öğretecek hatta kızlarıma bile.''