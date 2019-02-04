Son Dakika Haberleri: WhatsApp'da Karşı Tarafın Siz Görmeden Sildiği Mesajı Böyle Okuyabilirsiniz!

WhatsApp'da Karşı Tarafın Siz Görmeden Sildiği Mesajı Böyle Okuyabilirsiniz!

1 saat önce

WhatsApp'ta "Acaba ne yazdı da sildi?" diye sizi yiyip bitiren sorulara son verecek yöntem bulundu. İşte ' WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? ' sorusunun cevabı...

1
Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?
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Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.
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Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.
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Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.
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Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.
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Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.
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Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir.
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WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:23 

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