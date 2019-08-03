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WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu linke sakın tıklamayın

1 saat önce

Hackerlar, şimdi de dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının peşine düştü. Telefonunuza gelen bu linke sakın tıklamayın, 1,000 GB internet hediye edeceğini vadeterek sizi kandırıyor!

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'1,000 GB hediye' kandırmacası!
1,000 GB hediye kandırmacası!
Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil bir dolandırıcılık yöntemi ile gündemde. Siber dolandırıcılar WhatsApp uygulamasının yıl dönümünü kutlamak amacıyla 1000 GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.
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Ödüle ulaşmak amacıyla bağlantıyı tıklayan kullanıcılar teklifi nasıl bulduklarından uygulama hakkındaki görüşlerine kadar sorular içeren bir anket sayfasına yönlendiriliyor.
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Hedefleri: Tıklama sahtekarlığı ile para kazanmak!
Hedefleri: Tıklama sahtekarlığı ile para kazanmak!
Büyük ödüle ulaşabilmeleri için de bu teklifi en az 30 kişiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacayı tasarlayanların hedefi tıklama sahtekarlığı yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyanın operatörleri için gelir getiren sahte reklam tıklamalarını toplamak. Yapılan araştırma sonuçları, bu aldatmacayı barındıran aynı domain adresinin Adidas, Nestlé ve Rolex de dahil olmak üzere farklı bir şirketten geliyormuş gibi davranan, aslında gerçek olmayan teklife ev sahipliği yaptığını da ortaya koydu.
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Kullanıcılara, ücretsiz internet vaad ederek kandırıyorlar!
Kullanıcılara, ücretsiz internet vaad ederek kandırıyorlar!
Aldatmaca kapsamında ücretsiz internet erişimi vadeterek kurbanlar premium ve ücretli SMS servislerine ya da telefonlarına yüklenecek olan üçüncü parti uygulamalara yönlendiriliyorlar.
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Güvenliğiniz için sakın tıklamayın!
Güvenliğiniz için sakın tıklamayın!
Uzmanlar WhatsApp'ın böyle bir kampanyası bulunmadığının altını çiziyor ve bu link'e tıklayan kullanıcıların cihazlarını hacker'lara karşı korumasız hale getirebileceği uyarısında bulunuyor.


Haber Yayın Tarihi: 03.08.2019 10:45 
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