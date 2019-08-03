WhatsApp kullanıcıları dikkat! Bu linke sakın tıklamayın

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Hedefleri: Tıklama sahtekarlığı ile para kazanmak!

Büyük ödüle ulaşabilmeleri için de bu teklifi en az 30 kişiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacayı tasarlayanların hedefi tıklama sahtekarlığı yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyanın operatörleri için gelir getiren sahte reklam tıklamalarını toplamak. Yapılan araştırma sonuçları, bu aldatmacayı barındıran aynı domain adresinin Adidas, Nestlé ve Rolex de dahil olmak üzere farklı bir şirketten geliyormuş gibi davranan, aslında gerçek olmayan teklife ev sahipliği yaptığını da ortaya koydu.